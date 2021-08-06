«Физкульт-привет». Историю вершили, Ведьмаку заплатили, игры завершили!

К завершению Олимпиады — самые громкие новости этой недели.

После Рио-2016 она на два года уходила в декретный отпуск, родила дочь, но уже в 2019 году триумфально вернулась в бассейн. А на ОИ-2020 Светлана Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой Олимпийских игр по синхронному плаванию. Она одержала победу вместе со Светланой Колесниченко в соревнованиях дуэтов.

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Двукратную чемпионку Олимпийских игр в Токио Виталину Бацарашкину по прилете в Омск встретил русский народный хор и исполнил оригинальную песню.

Сборная по пляжному волейболу впервые в истории Олимпийских игр вышла в финал турнира и гарантировала себе первые медали.

Об этих и других рекордах нашей сборной — в новом выпуске «Физкульт-привет».