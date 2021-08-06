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Более 39 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины против COVID-19

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:21
Общество
Более 39 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины против COVID-19
pixabay.com  /  Miguel Á. Padriñán

Москва, 6 августа. Первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили уже более 39 млн россиян с начала пандемии.

При этом 30 млн из них прошли полный курс вакцинации, то есть привились двумя компонентами. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

Согласно последним данным, лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Московская и Белгородская области, Республика Тыва и ряд других регионов. В этих субъектах в последние два месяца наблюдается положительная динамика, добавила Голикова.

Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции рекомендуется проходить каждые полгода. Такого мнения придерживаются специалисты Роспотребнадзора.

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россия голикова вакцинация коронавирус
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