Более 39 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины против COVID-19

Москва, 6 августа. Первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили уже более 39 млн россиян с начала пандемии.

При этом 30 млн из них прошли полный курс вакцинации, то есть привились двумя компонентами. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

Согласно последним данным, лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Московская и Белгородская области, Республика Тыва и ряд других регионов. В этих субъектах в последние два месяца наблюдается положительная динамика, добавила Голикова.

Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции рекомендуется проходить каждые полгода. Такого мнения придерживаются специалисты Роспотребнадзора.