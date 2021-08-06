Год за пятилетку: как культурные проекты могут спасти регионы страны

Санкт-Петербург — признанная культурная столица, и опыт реализации творческих инициатив здесь накопился приличный. Оттого представители отрасли готовы делиться знаниями по созданию и реализации культурных проектов с коллегами со всей России. Яркий пример тому — организованный в июле экспресс-марафон «КультПроект», представители которого стали сегодня гостями пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Специальная образовательная программа родилась на свет после того, как Президентский фонд культурных инициатив объявил крупный грантовый конкурс. На кону 3,5 миллиарда рублей — весомая сумма для проекта в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Поэтому в Петербурге был оперативно создан проектный офис социально-культурных инициатив — практически виртуальная площадка, на которой и прошел недельный образовательный марафон. К программе мог дистанционно подключиться любой желающий, чтобы прокачать свои проектные навыки. Всего таких участников из разных регионов страны набралось порядка тысячи.

«Как и культурное наследие, которым обладает Петербург, интересно всему миру, так и любая экспертная точка зрения или образовательная история в сфере культуры из столицы интересна всем регионам. У нас в течение недели прошли вебинары и лекции ведущих федеральных экспертов, а это эксперты уникальные, потому что они с опытом работы в культуре и некоторые с почетными званиями», — рассказывает руководитель Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица» Алексей Матвеев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Такой многоформатный марафон объединил большое количество людей из разных отраслей — молодежной политики, культуры, образовательной среды, некоммерческой деятельности — и сформировал благоприятную среду для дальнейшей коммуникации друг с другом. Последнее представляет особую важность, ведь, как считают организаторы, именно люди и их инициативы на местах способны помочь развитию страны.

«В этом смысле социокультурные проекты, как никакие другие, будоражат эту человеческую инициативу и формируют такую атмосферу, когда через фестиваль или творческий субботник люди просыпаются, у них просыпается ответственность, они начинают контролировать то, что у них происходит на территории, и им становится не наплевать. Такими социокультурными технологиями можно двигаться семимильными шагами, перезагружать регионы прямо год за пятилетку», — уверен глава фонда.

Однако блестящая творческая идея и грамотно оформленный проект — совершенно разные вещи, и в части последнего имеются конкретные проблемы. Как говорит председатель комиссии по развитию гражданского общества, взаимодействию с НКО и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Наталья Грохольская, участники конкурса просто-напросто не вникают в инструкции и положения, отчего их замыслы на бумаге остаются непонятны экспертам. Задача любого, кто желает получить поддержку своего проекта, — научиться писать так, чтобы дойти до сердца членов комиссии.