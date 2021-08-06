Бойцы ВСУ стягивают запрещенное вооружение к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 6 августа. ВСУ расположили запрещенное Минским соглашением вооружение в 11 населенных пунктах у линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в Луганской Народной Республике сообщали о нарушениях украинской армией режима перемирия. За неделю бойцы ВСУ открыли огонь по территории республики 11 раз.

«Наша разведка продолжает выявлять вооружение и военную технику ВСУ, которая запрещена Минскими соглашениями. Техника была обнаружена в 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах», — констатирует представитель военного ведомства.

По данным разведки ЛНР, украинские военные стягивают вооружение ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Такие действия нарушают третий пункт комплекса дополнительных мер по поддержанию перемирия в Донбассе, подчеркнул Филипоненко.

Также ранее сообщалось, что бойцы ВСУ за неделю 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрела ДНР со стороны украинской армии были ранены мирные жители, пишет «Царьград».