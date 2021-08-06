Бывший адвокат Добровинский вспомнил о странной мании умершего «сына Утесова»

Москва, 6 августа. Известный звездный юрист Александр Добровинский рассказал подробности знакомства с так называемым сыном Утесова, который маниакально верил, что его биологический отец — звезда.

Игорь Пашинин стал появляться в медиасводках в 2016 году, когда генетическая экспертиза подтвердила его родство с известным мэтром Леонидом Утесовым. Тогда «внебрачный наследник» решил сменить фамилию воспитавшего его мужчины на Утесова. Добровинский вспомнил, что умерший в последние годы вел себя странно.

В беседе с KP.RU адвокат рассказал, что Пашинин-Утесов зацепился за историю его бабушки. Она работала домработницей у артиста и однажды привела помочь свою дочь. Тогда у молодой девушки и случился роман с певцом. Но так как музыкант не взял ее в жены, ей пришлось найти другого мужчину.

Добровинский занимался делом «сына Утесова» и подчеркнул, что экспертиза на самом деле доказала его отцовство не с артистом, а с Пашининым. Верить в это мужчина не желал и продолжал настаивать, что его отец — именитый артист. Игорь Пашинин умер в стрелковом клубе в 56 лет, заявив, что у него рак. Юрист считает, что он страдал психическими расстройствами и безумием.

Ранее Добровинский объяснил, почему ездил в суд по делу актера Михаила Ефремова на самокате. По словам юриста, он сделал эту постановку для журналистов, которые интересовались его личной жизнью, одеждой и транспортом.