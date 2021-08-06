Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:52
19:52
Происшествия
Участок трассы «Иртыш» в 43 километра стал самым смертельным в Челябинской области
19:52
Общество
Власти Ростовской области отменили ограничения на посещение МФЦ
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
19:41
Наука
Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
Все новости

Бывший адвокат Добровинский вспомнил о странной мании умершего «сына Утесова»
Шоу-бизнес
Бывший адвокат Добровинский вспомнил о странной мании умершего «сына Утесова»
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 6 августа. Известный звездный юрист Александр Добровинский рассказал подробности знакомства с так называемым сыном Утесова, который маниакально верил, что его биологический отец — звезда.

Игорь Пашинин стал появляться в медиасводках в 2016 году, когда генетическая экспертиза подтвердила его родство с известным мэтром Леонидом Утесовым. Тогда «внебрачный наследник» решил сменить фамилию воспитавшего его мужчины на Утесова. Добровинский вспомнил, что умерший в последние годы вел себя странно.

В беседе с KP.RU адвокат рассказал, что Пашинин-Утесов зацепился за историю его бабушки. Она работала домработницей у артиста и однажды привела помочь свою дочь. Тогда у молодой девушки и случился роман с певцом. Но так как музыкант не взял ее в жены, ей пришлось найти другого мужчину.

Добровинский занимался делом «сына Утесова» и подчеркнул, что экспертиза на самом деле доказала его отцовство не с артистом, а с Пашининым. Верить в это мужчина не желал и продолжал настаивать, что его отец — именитый артист. Игорь Пашинин умер в стрелковом клубе в 56 лет, заявив, что у него рак. Юрист считает, что он страдал психическими расстройствами и безумием.

Ранее Добровинский объяснил, почему ездил в суд по делу актера Михаила Ефремова на самокате. По словам юриста, он сделал эту постановку для журналистов, которые интересовались его личной жизнью, одеждой и транспортом.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывший адвокат Добровинский вспомнил о странной мании умершего «сына Утесова»
утесов звезды добровинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru