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Максим Шугалей назвал зачинщиков антироссийских протестов в Японии
Политика
Максим Шугалей назвал зачинщиков антироссийских протестов в Японии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 августа. Японские власти меньше всего желают испортить отношения с Россией, но такой сценарий может быть выгоден США, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Так он прокомментировал для издания «ПолитЭксперт» подготовку в Токио антироссийских протестов, которые приурочены к годовщине начала войны между СССР и Японией.

«Нагнетать обстановку выгодно, думаю, не самой Японии. Это беспредел третьих стран, прежде всего США. Они используют поводы, чтобы сохранять напряженность вокруг наших границ. Ни к чему хорошему это не приведет ни для Японии, ни для США», — объяснил Шугалей.

Он напомнил, что Москва всегда стремилась поддерживать дружественные отношения с Токио. Более того, она с терпением относилась к политическим выпадам, продолжая настаивать на заключении двустороннего мирного соглашения. Япония могла бы пойти навстречу, но ей препятствует Вашингтон. Как следствие, нагнетание обстановки продолжается, хотя все понимают, что угрозы в адрес России бессмысленны — если вдруг вспыхнет конфликт, закончится он крайне быстро.

Ранее представители российского посольства в Токио призвали россиян проявлять «повышенную бдительность и осторожность» в связи с акциями, которые пройдут в районе дипмиссии, торгового представительства, а также трех генконсульств РФ.

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Все новости / Политика / Максим Шугалей назвал зачинщиков антироссийских протестов в Японии
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