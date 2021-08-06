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Спасатели ищут сорвавшегося с обрыва в горах Таджикистана альпиниста из России

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:12
Происшествия
Спасатели ищут сорвавшегося с обрыва в горах Таджикистана альпиниста из России
pixabay.com

Душанбе, 6 августа. Спасатели ищут российского альпиниста, который сорвался с обрыва в горах Таджикистана. Трагедия случилась в горах Памира, недалеко от ледника Федченко.

Альпинисты из России отправились в Таджикистан, чтобы покорить вершину Сент-Экзюпери. Посольство РФ в республике находится на постоянной связи с группой спортсменов, родственником пропавшего альпиниста и представителями турагентства, сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается. Представители посольства России в Таджикистане подчеркнули, что следят за ситуацией.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.

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россия таджикистан горы альпинист обрыв поисковая операция
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