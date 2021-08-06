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Режиссер Квентин Тарантино рассказал о фильме своей мечты с Адамом Драйвером

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:04
Общество
Режиссер Квентин Тарантино рассказал о фильме своей мечты с Адамом Драйвером
flickr.com  /  Gage Skidmore

Лос-Анджелес, 6 августа. Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о фильме, который мечтает снять. Главную роль в проекте он бы отдал молодому актеру Адаму Драйверу.

Автор «Джанго освобожденного» отметил, что если бы имел возможность без ограничений, то в первую очередь занялся бы съемкой ремейка культового боевика 1982 года выпуска «Рэмбо: Первая кровь».

Версия Тарантино не вторила бы классике. Ему интересен сюжет ближе к оригинальному роману канадского писателя Дэвида Моррелла о противостоянии Рэмбо и шерифа с полицейскими. Он подчеркнул, что с удовольствием бы использовал мастерски написанные диалоги автора.

«Каждый раз, как я читаю произведение, я вижу там просто фантастические диалоги, настолько, что мне хочется произносить их вслух», — признался Тарантино.

Режиссер отметил, что в роли шерифа он бы с удовольствием снял Курта Рассела. На роль Рэмбо он бы взял известного молодого актера Адама Драйвера. Однако идеи о новом фильме так и останутся лишь в мечтах, в первую очередь из-за юридических сложностей, сообщает издание Movie Web.

Ранее стало известно, что оскароносный кинематографист стал владельцем одного из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса. Он приобрел Vista Theater, в котором планирует устраивать ретроспективы.

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