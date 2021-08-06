Нагая жительница Брянска совершила ночную прогулку по центру города

Брянск, 6 августа. Жители Советского района Брянска стали очевидцами странной прогулки одной горожанки. Девушка гуляла ночью совершенно обнаженной, не обращая внимания на очевидцев променада.

Несколько человек, которые тоже решили пройтись по ночным улочкам Брянска, увидели голую незнакомку. Некоторые успели заснять обнаженную девушку, после чего необычные видеоматериалы выложили в социальные сети. В местных пабликах пользователи принялись активно обсуждать увиденное.

«Мне нужны твоя одежда и мотоцикл», — вспомнил знаменитую цитату один из жителей Брянска.

«Очередная блогерша. Голая в туфлях идет к машине, где сидит оператор», — предположил другой.

Кто-то пошутил, что девушка рассчиталась с банком и закрыла ипотеку, либо проиграла в карты на желание. Впрочем, одна жительница Брянска написала, что нагая девушка психически нездорова, добавив, что видит ее не первый раз.

Ранее голый электромонтер объявился на детской площадке в ЯНАО. Мужчина в одном кожаном плаще совращал девочек, чем напугал несовершеннолетних, и их родителей.