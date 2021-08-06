Межевич опасается провокаций против родителей Тимановской со стороны Польши и Литвы

Ситуация вокруг Республики Беларусь настолько накалена, что ее противники пойдут на что угодно, лишь бы дискредитировать власть в стране. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, дала свою первую после возвращения из Токио пресс-конференцию. Рядом с ней находился Павел Латушко — бывший министр культуры РБ, бежавший из страны после поддержки антиправительственных выступлений в августе 2020 года. Тимановская заявила, что намеревается остаться в Польше и продолжить в ней свою спортивную карьеру. Кроме того, она пообещала поддержку другим белорусским спортсменам, желающим уехать из страны.

«Пресс-конференция олимпийской бегуньи к спорту не имела никакого отношения, а была целиком посвящена политике, — заявил Межевич. — Кто, что и кому из тренерской группы сказал относительно забегов на ту или иную дистанцию — это все, разумеется, разговоры в пользу бедных. Абсолютно понятно то, что все это сознательная провокация против Республики Беларусь».

Однако, продолжил политолог, это не означает, что тренерская команда олимпийской сборной РБ сработала идеально.

«Персонал работал плохо, ошибки были совершены, — подчеркнул эксперт. — Но все это же вторично! А первична эвакуация мужа госпожи Тимановской из Минска, которая фактически произошла до того, как было принято окончательное решение в Токио. Поэтому вопрос о том, была провокация или нет, для меня отсутствует — безусловно, это была она».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам собеседника ФАН, «было сделано все, чтобы почти одновременно, но с небольшим опережением, вытащить мужа из Белоруссии, а затем делать громкие заявления в Японии». Межевич также прокомментировал намерение бегуньи «оказать поддержку другим белорусским спортсменам».

«Я полагаю, она пока не понимает, что совершила ошибку, — заметил политолог. — Думаю, это понимание придет к Тимановской гораздо позже! Но, естественно, желание перетянуть на свою сторону других и сделать так, чтобы ее ошибки стали также ошибками других причастных к спорту людей, у легкоатлетки присутствует».

Эксперт также отметил беспочвенность опасений Тимановской за судьбу своих оставшихся в Белоруссии родителей.