Владимир Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, 6 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил председателя правления ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Бизнесмен получил награду за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы, многолетнюю добросовестную работу, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

Также указом главы государства гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов награжден орденом Дружбы, а гендиректор компании «Газпром флот» Юрий Шамалов — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В июле Путин наградил сотрудников НТВ за заслуги в развитии СМИ. Они получили почетные грамоты и благодарности от президента РФ.