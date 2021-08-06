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Путин призвал власти решать спорные вопросы после ЧС в пользу россиян
Происшествия
Путин призвал власти решать спорные вопросы после ЧС в пользу россиян
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 6 августа. Власти должны решать спорные вопросы по восстановлению поврежденного в результате чрезвычайных ситуаций имущества в пользу граждан.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пятничного совещания о ситуации с пожарами и паводками в регионах России.

«Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей», — отметил президент.

По словам Путина, ситуации бывают разными, «вплоть до криминальных», когда требуется судебное разбирательство. Однако в целом необходимо исходить из того, что спорные вопросы закрывать нужно в пользу людей. Глава государства попросил всех коллег, присутствующих на совещании, придерживаться этой логики.

Ранее сообщалось, что глава государства лично осмотрит районы Челябинской области, которые пострадали от природных пожаров.

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