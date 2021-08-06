Прогноз по инфляции на 2021 год скорректируют в Минэкономразвития РФ

Москва, 6 августа. Прогноз Минэкономразвития России по инфляции на текущий и последующие годы будет изменен, заявил глава министерства Максим Решетников во время брифинга для журналистов.

Обновленный прогноз социально-экономического развития МЭР планирует выпустить в конце августа — начале сентября 2021 года, отметил Решетников. Еще в начале июля министерство подняло ожидания по инфляции с 4,3% до 5%. К концу июня годовая инфляция достигла рекордных за пять лет 6,5%, отметили в Росстате.

В обновленном прогнозе Минэкономразвития учтет влияние внешних и внутренних факторов, подчеркнул министр. К первым он причислил рост продовольственных цен на мировом рынке. Среди факторов в России он назвал ситуацию с внутренним спросом, а также повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Минтруд России ранее заявил, что рост экономики в текущем году может составить более 4% против 3,8%, спрогнозированных Минэкономразвития. Траектория последних месяцев говорит о еще более оптимистичной динамике восстановления.