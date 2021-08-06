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Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч Суперкубка УЕФА

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:12
Спорт
Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч Суперкубка УЕФА
Global Look Press  /  Daniel Felipe Kutepov, Даниэль Ф

Ньон, 6 августа. Российский арбитр Сергей Карасев, отработавший на шести матчах Евро-2020, получил назначение на игру Суперкубка УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

Об этом сообщила пресс-служба Европейского футбольного союза. Карасев получил хорошую оценку за проделанную работу на прошедшем чемпионате Европы по футболу. Помогать российскому судье будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Игра между «Челси» и «Вилльяреалом» состоится 11 августа в Белфасте. Встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о переходе полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова в московское «Динамо». Игрок подписал пятилетнее соглашение до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера оценивается в 7,5 млн евро.

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