Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч Суперкубка УЕФА

Ньон, 6 августа. Российский арбитр Сергей Карасев, отработавший на шести матчах Евро-2020, получил назначение на игру Суперкубка УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

Об этом сообщила пресс-служба Европейского футбольного союза. Карасев получил хорошую оценку за проделанную работу на прошедшем чемпионате Европы по футболу. Помогать российскому судье будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Игра между «Челси» и «Вилльяреалом» состоится 11 августа в Белфасте. Встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы начнется в 22:00 по московскому времени.

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