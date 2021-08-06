«Кто первый восстанет – убьют»: украинцы боятся идти против русофобской политики

Санкт-Петербург, 6 августа. Украинцы боятся восстать против русофобского режима президента Владимира Зеленского, потому что уверены в жестокой расправе над зачинщиками, заявил политолог Александр Казаков.

В рамках беседы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Казакова спросили, почему русскоязычное большинство населения Украины не торопится восстать против откровенно угнетающего их правительства и законов Зеленского. Эксперт ответил, что дело в исторической памяти: герои, которые поднимают народ на борьбу, непременно погибают первыми.

«У нас есть история победы в Великой Отечественной войны, большой основой которой были комиссары, но они первыми погибли под ураганным огнем противника. Здесь ситуация схожая и кто первый выйдет — его убьют. Именно убьют, а не напишут плохую статью в газету, его ликвидируют и это знают все», — подчеркнул эксперт.

Казаков отметил, что сопротивление возможно, но нужно, чтобы произошли совершенно исключительные обстоятельства. Если же подобных исключительных обстоятельств не случается, то решение проблемы может быть только одно — внешнее вмешательство.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

«Сопротивление возможно при двух обстоятельствах: катастрофа внутри страны, природная, техногенная — то есть, когда на мгновение государственная машина отвернется, потому что сопротивление может быть только массовым; либо внешнее вмешательство, как это было в 2008 году — то есть принуждение к миру...» — резюмировал политолог.

Также политолог Александр Казаков дал оценку заявлениям президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Как подчеркнул собеседник Медиагруппы «Патриот», за годы правления украинский лидер «переродился».