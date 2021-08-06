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Главы МИД стран G7 обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street
Ближний Восток
Главы МИД стран G7 обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street
Global Look Press  /  Hasenpusch / dpa

Тегеран, 6 августа. Министры иностранных дел стран-участниц G7 выступили с заявлением по поводу атаки на судно Mercer Street в Оманском заливе, обвинив в нападении на танкер Иран.

На сайте британского правительства было опубликовано официальное заявление за авторством глав МИД Канады, Германии, Италии, Соединенного Королевства, США, Франции, Японии и верховного представителя Европейского Союза.

«Мы <…> едины в нашей приверженности обеспечению безопасности на море и защите коммерческого судоходства. Мы осуждаем противозаконное нападение, совершенное 29 июля на торговое судно у берегов Омана, в результате которого погибли граждане Великобритании и Румынии. Это было преднамеренное и целенаправленное нападение и явное нарушение международного права», — гласит документ.

Главы внешнеполитических ведомств обвиняют в атаке Иран, заявляя, что «все имеющиеся доказательства» указывают на причастность Тегерана к случившемуся.

«Мы призываем Иран прекратить все действия, несовместимые с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, и призываем все стороны играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира», — сказано в заявлении.

Очередной инцидент

Атака на Mercer Street — нефтяной танкер из Японии, который находится под управлением израильской компании — произошла 29 июля. В результате удара, нанесенного дроном-камикадзе, погибли два члена экипажа. Спустя несколько дней после инцидента судно встало на якорь в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В причастности к нападению страны Запада практически сразу поспешили обвинить Иран, пообещав, что за атакой последует «надлежащий ответ». Иранский посол также был вызван в МИД Великобритании в связи со случившимся.

Между тем в Тегеране полностью отвергают все обвинения в причастности к происшествию. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Саид Хатибзаде, комментируя ситуацию, призвал обвинителей предоставить доказательства для обоснования своих претензий. Чиновник подчеркнул, что Иран будет вынужден ответить на любые возможные попытки пошатнуть безопасность страны.

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