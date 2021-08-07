Джигурда назвал секретом успеха Софии Ротару песни на русском языке

Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару сегодня празднует свой 74-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник поделился своим отношением к творчеству любимой миллионами певицы.

«София Ротару — великая артистка. Даже в смутное время после переворота в Украине она умела держать нейтралитет, хотя ее звали: «нацики» предлагали ей деньги, чтобы она, как многие деятели в Украине, стала на сторону проекта — «АнтиРоссия». Она этого не сделала. За это ей — респект и уважение», — сказал актер.

Никита Джигурда также рассказал, что, по его мнению, именно песни на русском языке стали ключом к большому успеху певицы.

«В Украине был десяток или пара десятков исполнителей не хуже Софии Ротару, но они принципиально пели только на украинском языке. Таким образом, они реально сузили аудиторию слушателей. Только потому что у Софии Ротару многие шлягеры на русском языке, она удостоилась любви людей разных национальностей, но которых объединял русский язык», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Быть, как истинное искусство и артисты, звеном между братскими народами, как бы пафосно это ни звучало. Ее репертуар и статус очень пригодился бы в нынешнее время, когда все истинные артисты, кто родился в Украине, должны отделять зерна от плевел и понимать, что большинство людей в Украине чувствуют себя братским народом с русскими», — заключил Никита Джигурда.

Ранее режиссер Антон Федотов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марину Могилевскую. По его словам, в одном из разговоров артистка призналась ему, что не умеет быть сволочью, хотя, по ее мнению, это необходимо в шоу-бизнесе.