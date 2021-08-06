Небензя оценил риски начала полномасштабной войны в Афганистане

Москва, 6 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал вполне реальной перспективу скатывания Афганистана в полномасштабную и затяжную гражданскую войну.

Небензя также указал на необходимость проведения субстантивных переговоров, отметив, что военного решения афганской проблемы не существует. По его словам, российская сторона приложила много усилий для нормализации обстановки в Афганистане.

«Перспектива скатывания Афганистана в полномасштабную и затяжную гражданскую войну, к сожалению, вполне реальна», — заявил он на заседании Совбеза ООН.

Российский дипломат выразил надежду на то, что процесс мирного урегулирования получит новый импульс во время запланированных на 11 августа переговоров в формате «тройка плюс Пакистан».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова задействовать свои военные базы в Киргизии и Таджикистане в случае агрессии со стороны Афганистана. По его словам, у российских военных достаточно сил для защиты рубежей ОДКБ.