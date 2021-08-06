Новый президент Перу отдает приоритет отношениям с Китаем

Лима, 6 августа. Новоизбранный президент Перу Педро Кастильо выразил стремление построить дружеские отношения с Китаем, главным торговым партнером и импортером перуанской меди. Об этом глава государства сообщил в интервью агентству Reuters.

Peru's new leftist president prioritizes China ties during early days in office https://t.co/L5STc7AZWN pic.twitter.com/KibnkZTe2C — Reuters (@Reuters) August 5, 2021

После вступления Кастильо в должность 28 июля, представители его администрации провели встречу с послом Китая и главами горнодобывающих компаний для обсуждения дальнейшей политики, а также для укрепления ранее достигнутого соглашения о свободной торговле.

По словам экспертов, социалист Кастильо будет отдавать приоритет поддержанию хороших отношений с КНР, как и предыдущие правые президенты.

???????? En su primera semana como presidente de #Perú, Pedro Castillo no ha perdido tiempo en extender la mano de amistad a #China.https://t.co/QROy1Nn1EE — El Economista (@eleconomista) August 5, 2021

«Такая внешнеполитическая линия не имеет идеологического подтекста, она носит прагматический характер», — заявил профессор международных отношений Бостонского университета и бывший посол Чили в Китае Хорхе Гейне.

Политика нового правительства в области горнодобывающей промышленности имеет ключевое значение для Китая, чьи компании являются важными производителями меди в Перу.

В ходе предвыборной кампании Кастильо заявлял, что намерен повысить налоги на горнодобывающие компании и разорвать соглашения о налоговой стабильности со многими представителями сектора. Такие договоры были подписаны с китайскими MMG Ltd и Aluminum Corporation of China Limited (Chalco).

Торговые отношения

Посол Китая в Перу Лян Ю встретился с министром внешней торговли Роберто Санчесом с целью улучшить соглашение о зоне свободной торговли между странами. Правительство южноамериканского государства хочет сократить бюрократию и поспособствовать развитию электронной торговли.

«На данный момент технические группы Перу и Китая работают вместе в онлайн-режиме, чтобы оптимизировать соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Двусторонние отношения с Китаем представляют чрезвычайную важность», — отметил министр.

Кастильо также объявил на этой неделе о намерении закупить китайские препараты от COVID-19. До настоящего времени в стране в основном использовалась американская вакцина Pfizer, однако на этой неделе президент страны планирует привиться препаратом Sinopharm, разработанном в Китае.

Ранее вакцина Sinopharm была вовлечена в скандал из-за прививок, которые вне очереди получали высокопоставленные правительственные чиновники.

SOLO HAY VACUNAS CHINAS

Desaparecen vacunas Pfizer de vacunatorios para darle paso a las vacunas chinas Sinopharm. Esta madrugada llegaron nuevas disposiciones y han suspendido las vacunas hasta que las nuevas adquisiciones lleguen a los centros de vacunación. pic.twitter.com/hHL9JRZT2Y — Manifiesto Perú (@Manifiesto_Peru) August 3, 2021

Федеральное агентство новостей /

Международное сотрудничество

Перу также имеет соглашение о свободной торговле с США и считается давним союзником Штатов.

Кроме того, новый президент Перу уже успел выразить свое стремление сотрудничать с Россией. По словам представителя правящей партии Peru Libre Анибала Торреса, Кастильо стремится укрепить отношения с Москвой, особенно для закупки российских вакцин. Торрес подчеркнул, что Россия и Перу — две братские страны, и в будущем отношения будут только развиваться.

Власти Перу особенно подчеркнули свое намерение закупить российскую вакцину «Спутник V» для завершения плана по иммунизации населения.