Новый президент Перу отдает приоритет отношениям с Китаем

Лима, 6 августа. Новоизбранный президент Перу Педро Кастильо выразил стремление построить дружеские отношения с Китаем, главным торговым партнером и импортером перуанской меди. Об этом глава государства сообщил в интервью агентству Reuters.

