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Новый президент Перу отдает приоритет отношениям с Китаем
Латинская Америка
Новый президент Перу отдает приоритет отношениям с Китаем
Global Look Press  /  Mariana Bazo / XinHua

Лима, 6 августа. Новоизбранный президент Перу Педро Кастильо выразил стремление построить дружеские отношения с Китаем, главным торговым партнером и импортером перуанской меди. Об этом глава государства сообщил в интервью агентству Reuters.

После вступления Кастильо в должность 28 июля, представители его администрации провели встречу с послом Китая и главами горнодобывающих компаний для обсуждения дальнейшей политики, а также для укрепления ранее достигнутого соглашения о свободной торговле.

По словам экспертов, социалист Кастильо будет отдавать приоритет поддержанию хороших отношений с КНР, как и предыдущие правые президенты.

«Такая внешнеполитическая линия не имеет идеологического подтекста, она носит прагматический характер», — заявил профессор международных отношений Бостонского университета и бывший посол Чили в Китае Хорхе Гейне.

Политика нового правительства в области горнодобывающей промышленности имеет ключевое значение для Китая, чьи компании являются важными производителями меди в Перу.

В ходе предвыборной кампании Кастильо заявлял, что намерен повысить налоги на горнодобывающие компании и разорвать соглашения о налоговой стабильности со многими представителями сектора. Такие договоры были подписаны с китайскими MMG Ltd и Aluminum Corporation of China Limited (Chalco).

Торговые отношения

Посол Китая в Перу Лян Ю встретился с министром внешней торговли Роберто Санчесом с целью улучшить соглашение о зоне свободной торговли между странами. Правительство южноамериканского государства хочет сократить бюрократию и поспособствовать развитию электронной торговли.

«На данный момент технические группы Перу и Китая работают вместе в онлайн-режиме, чтобы оптимизировать соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Двусторонние отношения с Китаем представляют чрезвычайную важность», — отметил министр.

Кастильо также объявил на этой неделе о намерении закупить китайские препараты от COVID-19. До настоящего времени в стране в основном использовалась американская вакцина Pfizer, однако на этой неделе президент страны планирует привиться препаратом Sinopharm, разработанном в Китае.

Ранее вакцина Sinopharm была вовлечена в скандал из-за прививок, которые вне очереди получали высокопоставленные правительственные чиновники.

https://riafan.ru/1494647-s-narodom-i-dlya-naroda-pedro-kastilo-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-peru
Федеральное агентство новостей  / 

Международное сотрудничество

Перу также имеет соглашение о свободной торговле с США и считается давним союзником Штатов.

Кроме того, новый президент Перу уже успел выразить свое стремление сотрудничать с Россией. По словам представителя правящей партии Peru Libre Анибала Торреса, Кастильо стремится укрепить отношения с Москвой, особенно для закупки российских вакцин. Торрес подчеркнул, что Россия и Перу — две братские страны, и в будущем отношения будут только развиваться.

Власти Перу особенно подчеркнули свое намерение закупить российскую вакцину «Спутник V» для завершения плана по иммунизации населения.

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Все новости / Латинская Америка / Новый президент Перу отдает приоритет отношениям с Китаем
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