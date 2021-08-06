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На Украине рассказали о плачевном состоянии поставок в армию новых вооружений
Армия
На Украине рассказали о плачевном состоянии поставок в армию новых вооружений
mil.gov.ua  /  Пресс-служба ВСУ

Киев, 6 августа. Вооруженные силы Украины испытывают острейший недостаток вооружений, который может обернуться серьезными последствиями. Об этом заявил украинский военный аналитик Семен Кабакаев.

В эфире телеканала «Прямой» эксперт по безопасности отметил, что ВСУ испытывают острый дефицит вооружений береговой обороны, топлива и противотанковых комплексов. Причиной такого плачевного состояния с поставками Кабакаев считает систематическое невыполнение государственного оборонного заказа.

«С 2019 года оборонный заказ передвигается на каждый год. То есть условно, в 2019 году в вооруженные силы должны были быть поставлены комплексы «Нептун». Они до сих пор в 2019 году не поставлены. Поставлена одна машина, Макет, который стоит просто как картонная коробка», — рассказал аналитик.

По словам эксперта, главной причиной такого положения дел является отсутствие адекватного финансирования. Ввиду острой нехватки средств армия испытывает проблемы с противотанковыми комплексами «Стугна», которые не смогли компенсировать даже американские «Джавелины». Кроме того, даже по топливу госзаказ не выполнен на 80%. Все это заставляет Киев серьезно паниковать, ведь в случае реальной угрозы ВСУ окажутся просто беспомощны, резюмирует Кабакаев.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы. Оборонное ведомство рассматривает девять сценариев обострения военного конфликта. Также политолог Александр Сосновский оценил подаренные Киеву списанные британские корабли, передает «Царьград».

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