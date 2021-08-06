ФАН публикует видео из задымленного от лесных пожаров в Якутии Красноярского края

Красноярск, 6 августа. Дым от пожаров в Якутии добрался до Красноярского края. ФАН публикует кадры с задымлением в соседнем с горящим регионе.

На видеозаписи видно, что участки жителей окрестностей Красноярска окутал видимый невооруженным глазом дым. В настоящий момент задымление из Якутии и Иркутской области наблюдается одновременно в 100 муниципальных образованиях и 87 населенных пунктах Красноярского края.

Компетентный источник ФАН в экстренных службах региона заявил, что такая ситуация сохранится до 12 августа, поскольку ветер дует со стороны охваченных огнем регионов. В середине месяца погода изменится, и дым постепенно покинет Красноярский край.

В Подмосковье ликвидировали семь лесных пожаров за выходные. Пожарные зачастили в лес из-за теплой и сухой погоды, которой решили воспользоваться ягодники и грибники, забыв о правилах пожарной безопасности, сообщало РИАМО.