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ФАН публикует видео из задымленного от лесных пожаров в Якутии Красноярского края

  /   Обновлено: 06 августа 2021 18:45
Происшествия
ФАН публикует видео из задымленного от лесных пожаров в Якутии Красноярского края
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Красноярск, 6 августа. Дым от пожаров в Якутии добрался до Красноярского края. ФАН публикует кадры с задымлением в соседнем с горящим регионе.

На видеозаписи видно, что участки жителей окрестностей Красноярска окутал видимый невооруженным глазом дым. В настоящий момент задымление из Якутии и Иркутской области наблюдается одновременно в 100 муниципальных образованиях и 87 населенных пунктах Красноярского края.

Компетентный источник ФАН в экстренных службах региона заявил, что такая ситуация сохранится до 12 августа, поскольку ветер дует со стороны охваченных огнем регионов. В середине месяца погода изменится, и дым постепенно покинет Красноярский край.

В Подмосковье ликвидировали семь лесных пожаров за выходные. Пожарные зачастили в лес из-за теплой и сухой погоды, которой решили воспользоваться ягодники и грибники, забыв о правилах пожарной безопасности, сообщало РИАМО.

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огонь красноярский край лесные пожары стихийное бедствие дым
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