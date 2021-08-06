Заработный потолок в НХЛ поднимется на 1 млн долларов с сезона-2022/2023

Торонто, 6 августа. Клубы Национальной хоккейной лиги с сезона-2022/2023 смогут заполнять зарплатную ведомость на 1 млн долларов больше, чем это было ранее, сообщает журналист Франк Серавалли.

Эту информацию известный хоккейный инсайдер подтвердил у себя на странице в Twitter. По новому договору команды Национальной хоккейной лиги смогут подписать хоккеистов на общую сумму, не превышающую 82,5 млн долларов. При этом в потолок не будут входить оклады игроков, которые завершили спортивную карьеру после 35 лет до окончания соглашения с клубом при условии того, что зарплата по контракту остается на прежнем уровне, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее экс-голкипер минского «Динамо» Энди Чиодо стал тренером вратарей в «Питтсбурге». Специалист пришел на место Майка Бакли, который работал в «Пингвинз» на протяжении последних четырех сезонов. Энди Чиодо с 2018 года был тренером по развитию вратарей в «Питтсбурге».