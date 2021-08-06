Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:50
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
19:41
Наука
Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
19:40
Общество
Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса
19:38
Общество
Три четверти россиян довольны местом своего рождения
Все новости

Заработный потолок в НХЛ поднимется на 1 млн долларов с сезона-2022/2023
Спорт
Заработный потолок в НХЛ поднимется на 1 млн долларов с сезона-2022/2023
nhl.com  /  NHL

Торонто, 6 августа. Клубы Национальной хоккейной лиги с сезона-2022/2023 смогут заполнять зарплатную ведомость на 1 млн долларов больше, чем это было ранее, сообщает журналист Франк Серавалли.

Эту информацию известный хоккейный инсайдер подтвердил у себя на странице в Twitter. По новому договору команды Национальной хоккейной лиги смогут подписать хоккеистов на общую сумму, не превышающую 82,5 млн долларов. При этом в потолок не будут входить оклады игроков, которые завершили спортивную карьеру после 35 лет до окончания соглашения с клубом при условии того, что зарплата по контракту остается на прежнем уровне, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее экс-голкипер минского «Динамо» Энди Чиодо стал тренером вратарей в «Питтсбурге». Специалист пришел на место Майка Бакли, который работал в «Пингвинз» на протяжении последних четырех сезонов. Энди Чиодо с 2018 года был тренером по развитию вратарей в «Питтсбурге».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Заработный потолок в НХЛ поднимется на 1 млн долларов с сезона-2022/2023
нхл трансферы потолок зарплат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru