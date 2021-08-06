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Резкий ответ Лаврова о Китае стал «холодным душем» для США
Политика
Резкий ответ Лаврова о Китае стал «холодным душем» для США
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 6 августа. Глава МИД России Сергей Лавров известен всему миру как автор точных и резких заявлений по глобальным вопросам, считают китайские журналисты.

Также дипломат не обделен чувством юмора и не стесняется демонстрировать его на публике, рассказали авторы издания Baijiahao. Внешность и харизма Лаврова располагает, как и опыт дипломата, отметили обозреватели.

«Он седовласый и носит очки. С первого взгляда сложно поверить, что его присутствие на международных переговорах наводит ужас на американских дипломатов», — приводит слова авторов «ПолитРоссия».

Руководитель МИД не смог пройти и мимо нападок Вашингтона на Пекин. Ранее США заявили о «лабораторном» происхождении коронавируса и якобы причастности КНР к его появлению. Китайцев восхитил ответ Лаврова Соединенным Штатам.

Российский дипломат назвал не заслуживающими доверия выпады Вашингтона. Китай, как и остальные страны, пострадал от пандемии и делает все возможное для победы над инфекцией. Кроме того, Пекин делится опытом с другими государствами, подчеркнул глава МИД России. Резкий ответ Лаврова о Китае стал «холодным душем» для США, констатировали в заключение аналитики.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал в качестве возможной причины возникновения коронавируса следствие «чрезвычайного случая в лаборатории». В связи с этой теорией чиновник потребовал от Пекина обеспечить «прозрачность» в сфере доступа к сведениям об исследованиях инфекции.

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