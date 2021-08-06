Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:50
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
19:41
Наука
Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
19:40
Общество
Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса
19:38
Общество
Три четверти россиян довольны местом своего рождения
Все новости

В поисках виновных: Анкара разглядела в твитах о лесных пожарах попытки очернить власть
Ближний Восток
В поисках виновных: Анкара разглядела в твитах о лесных пожарах попытки очернить власть
Федеральное агентство новостей  /  Xinhua/Kremlin Pool

Турецкая прокуратура начала расследование из-за призывов пользователей соцсетей к оказанию международной помощи республике в борьбе с лесными пожарами. Анкара уверена: некие внешние силы заинтересованы в том, чтобы выставить руководство государства в невыгодном свете. Тем временем за последние десять дней зафиксированы свыше 180 очагов возгорания в 43 провинциях республики из 81.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в политике турецких властей в отношении пожаров, а также в реакции населения на действия правительства.

#HelpTurkey — #StrongTurkiye

Масштабные пожары в Турецкой Республике стали одной из главных тем начала августа в масс-медиа. Миллионы пользователей Twitter опубликовали посты с тегом #HelpTurkey после того, как пламя распространилось по приморским провинциям и стало проникать во внутренние районы страны.

Генпрокуратура Анкары провела техническую экспертизу этих публикаций, по итогам которой заключила:

«Некоторые группы лиц пытаются создать беспокойство, страх и панику в обществе, оскорбить государство и правительство Турецкой Республики организованным образом с помощью реальных или бот-аккаунтов».

В ведомстве добавили, что начнут расследование, которое сфокусируется на сообщениях, содержащих «криминальные элементы».

Ранее под прицел властей в аналогичном контексте попали новостные телеканалы. Управление вещания Турции 3 августа опубликовало письмо, касающееся освещения катастрофы. В нем говорится, что «самые суровые санкции» будут применены к тем редакциям, которые «слишком сильно» сосредотачиваются на разрушительных последствиях пожаров и игнорируют успехи в их тушении, тем самым создавая атмосферу хаоса.

«Так называемая «кампания помощи», организованная за рубежом из некоего единого центра, была инициирована с идеологическими мотивами для того, чтобы представить наше государство беспомощным и ослабить единство страны и нации», — заявил директор по коммуникациям президента республики Фахреттин Алтун 2 августа.

Правительство и его сторонники ответили хэштегами #StrongTurkiye и #WeDontNeedHelp, при этом в Сети регулярно демонстрируются кадры отчаянной борьбы сельских жителей с огнем, мэры и губернаторы запрашивают дополнительные резервы для тушения наступающего пламени, а сам государственный лидер Реджеп Тайип Эрдоган признается в том, что Турция не имеет собственной пожарной авиации.

Примечательно, что оба хэштега #HelpTurkey и #StrongTurkiye, судя по всему, изначально распространялись ботами и только потом оказались «подхвачены» реальными пользователями.

Политическая плоскость

Масштабные пожары, как и другие бедствия, никогда не являются единственной проблемой какого-либо правительства: немаловажной гранью подобных событий является связь с общественностью. От подачи информации зависит как восприятие происходящего населением, так и авторитет властей.

«Правительства неизбежно озабочены управлением восприятием [населения], а также управлением кризисными ситуациями, но приоритет всегда должен отдаваться последнему. В случае Турции управлению общественным восприятием уделяется практически та же степень внимания, что и кризисным ситуациям», — отметил Озгур Унлухисарчикли, директор отделения Немецкого фонда Маршалла в Анкаре.

Хештег #HelpTurkey, вероятно, изначально предназначался для того, чтобы указать на бесхозяйственность правительства, а не призвать реальную международную помощь, считает Унлухисарчикли:

«Это то, на что реагирует правительство, но в условиях демократии граждане имеют право делать такие риторические заявления — это свобода слова. Это борьба между правительством и оппозицией за управление общественным сознанием».

Если рассматривать ситуацию под таким углом и допустить, что интернет-волна «просьб о помощи» имеет своей целью дискредитацию действующей власти в Турции, то ее запуск мог быть осуществлен как неназванными внешними противниками правительства Эрдогана, так и внутритурецкой оппозицией. Представители последней, в свою очередь, резко критикуют поведение правящей «Партии справедливости и развития» в чрезвычайной ситуации, и распространение соответствующих тегов удачно встраивается в подобную логику.

«У нас есть данные по всем случаям использования тега #HelpTurkey. Если патриотически настроенный, невинный гражданин пострадает в этой охоте на ведьм, «Республиканская народная партия» (РНП) будет его адвокатом до конца…», — сообщил заместитель председателя партии Энгин Озкоч.

Степень вины руководства

Магистральные тезисы оппозиционных критиков укладываются в комментарий Старшего научного сотрудника и члена правления Стамбульского политического центра Университета Сабанчи Ахмета Эвина, по словам которого реакция правительства на освещение пожаров отражает «полное отсутствие воли и лидерства».

«Со стороны президента царит паника. Все ошибки последних полутора десятилетий сейчас выходят на первый план. Это попытка отвести вину и подавить критику. Это паника. Если вы не можете решить саму проблему, то следующий шаг на этом пути — запретить людям видеть реальность и говорить о ней», — заявил он.

Значительная доля критики опирается на тот факт, что у Турции практически не оказалось собственной пожарной авиации, в результате чего республике пришлось использовать иностранные воздушные суда и принимать помощь зарубежных спасателей из России, Ирана, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии.

Государственное агентство лесного хозяйства Турции сообщило, что с января ведомство затратило менее 2% от 200 миллионов лир (24 миллионов долларов), выделенных в этом году на возведение противопожарной инфраструктуры и на закупку необходимого оборудования.

Устаревший парк спасательной авиации пришел в техническую несостоятельность, а на его обновление была выделена номинальная сумма в тысячу лир (119 долларов). Также 40 миллионов лир отводились на возведение ангаров и 15 миллионов — на закупку портативных раций. Эти средства освоены не были.

«Бюджет распределен так, как будто никаких пожаров не предусматривалось. Эти цифры показывают, почему не было предпринято эффективных мер по борьбе с огнем», — заявил Мурат Эмир, депутат от РНП.

Оборотная сторона

Безусловно, неподготовленность руководства Турции к пожарам подобных масштабов оправдать сложно. При этом необходимо отметить, что спасательные службы пришли в некоторый упадок не сиюминутно, однако же в предыдущие годы им удавалось вполне успешно ликвидировать очаги возгораний в лесах.

Критика оппозиционеров отчасти справедлива: пожарные службы оказались застигнуты врасплох, но можно ли подготовиться к практически одномоментному (с разрывом в несколько дней) воспламенению в половине провинций? Пожары предыдущих десятилетий оказывались многократно слабее, а прогноз масштабов будущих возгораний строится на истории наблюдений.

Стремительному распространению огня способствовали несколько факторов. Во-первых, текущее лето в Турции характеризуется устойчивой жарой до 45 °C, сильными ветрами со скоростью 8-11 м/с и влажностью воздуха около 10%. Во-вторых, и это является главной версией властей, пожары могли быть спровоцированы умышленными поджогами.

Ответственность за поджигательство взяла на себя якобы ассоциированная с «Рабочей партией Курдистана» группа «Дети огня». Несмотря на то, что курдские представители отвергли собственную причастность к происходящему, факт поджогов налицо: почти две сотни очагов пожаров не могли возникнуть естественным образом всего за несколько дней в разных частях страны.

Охота на ведьм

При всем этом турецкое правительство нельзя обвинить в параличе или неэффективных действиях при непосредственной ликвидации ЧС. Местные пожарные расчеты и иностранные спасатели почти подавили пламя, которое к середине августа, по всей видимости, окажется окончательно побеждено.

Почему прокуратура Турции завела дело о призывах о помощи в тушении лесных пожаров
Федеральное агентство новостей  / 

При этом на дорогах расставлены наряды полиции, которые проводят тщательный досмотр транспорта, проверяют документы и выявляют подозрительных личностей, в результате чего периодически поступают сообщения об арестах вероятных поджигателей. Причем по мере увеличения количества подобных задержаний ежесуточное число новообразованных очагов пожара резко снижается.

На этом фоне распространение сообщений с хэштегом #HelpTurkey выглядит несколько странно: зарубежная помощь уже присутствует и вносит существенный вклад в борьбу со стихией. По всей видимости, форсирование темы беззащитности руководства в немалой степени мотивировано политическими соображениями. Совершенно очевидно, что волна постов в Twitter фактически играет не в пользу привлечения зарубежных спасателей (хоть многие «распространители» и думают именно так), а «бросает камень в огород» правящей партии.

Властям, безусловно, нанесен сильный репутационный удар, и попытки исправить эту ситуацию при помощи популистских мер до сих пор приводили к обратному эффекту. Так, например, гуманитарная акция Эрдогана с разбрасыванием упаковок чая из автобуса в сторону пострадавших в Мармарисе вызвала лишь раздражение населения.

Правительство, несомненно, проигрывает в «имиджевой войне» и использует доступные ему инструменты для сокращения разрыва с оппонентами за счет удара по их информационной кампании, для чего и инициировано расследование.

Как бы то ни было, вызвавшая резонанс информационная волна в ближайшие годы должна привести к модернизации и увеличению финансирования пожарных служб — уж слишком дорого Анкаре стоила их неподготовленность.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / В поисках виновных: Анкара разглядела в твитах о лесных пожарах попытки очернить власть
турция пожар лесные пожары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru