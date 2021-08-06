Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 22:51
22:47
Общество
Суд сократил сроки осужденным по делу о теракте в метро Петербурга в 2017 году
22:47
Происшествия
Суд назначил условное наказание фигурантам дела Baring Vostok
22:38
Общество
Путин назвал сроки завершения программы социальной газификации в России
22:18
Общество
Россиянам назвали способы защиты от рассылающих микрозаймы мошенников
22:13
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Историю вершили, Ведьмаку заплатили, игры завершили!
22:00
Украина
Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза
21:52
Экономика
Путин: налог на добычу полезных ископаемых в России повысят
21:51
Шоу-бизнес
Актер Даниил Страхов переживает новую тяжелую потерю
21:50
Общество
Путин похвалил башкирский мед и поддержал идею его продажи за границей
21:47
Шоу-бизнес
Адвоката Жорина затравили за лишний вес
Все новости

Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза
Украина
Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Оператор ГТС Украины» обратился в Европейский Союз с претензией по поводу действий российской корпорации «Газпром». В Киеве утверждают, что российская сторона сейчас опустошает свои подземные хранилища в Европе только затем, чтобы не наращивать транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

В украинской газотранспортной системе утверждают, что за июль весь объем транзита составил 124 млн кубометров. Примечательно, что именно такое количество «голубого топлива», исходя из контракта, и должно было быть, но Киев почему-то ожидал, что из-за повышения стоимости газа в Европе «Газпром» увеличит транзит.

«Газпром» использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и низкие запасы газа», — сообщили в пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины».

Цены на газ на европейском форвардном рынке с начала прошлого месяца бьют исторические рекорды. Если в начале июля она превысила планку в 400 долларов за тыс. кубометров, то в конце стала достигать уже более 500 долларов. Стоимость же сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, поднялась уже до уровня в 540 долларов за тыс. кубометров.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что Украина не просто так жалуется на Россию — Киев хочет в трудные для Европейского союза времена заработать на нем как можно больше денег.

«Украина всегда хочет откуда-то получить деньги, невзирая на то, что ведет себя исключительно по-хамски. Киев думает, что ему все должны, однако это не так. То, что Украине никто ничего не должен, ей объяснили недавно в американской администрации и европейские партнеры. И ситуация в стране при нынешней власти никак не изменится. А все заявления киевской стороны в адрес «Газпрома» — крик вопиющего в пустыне. Европе не стоит беспокоиться по поводу газа, поскольку время до зимы, чтобы успеть закачать необходимое количество «голубого топлива», еще есть», — сказал собеседник ФАН.

Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза
Global Look Press  / Jens Büttner/ZB

Экономист рассказал и о том, откажется ли Европейский союз от газотранспортной системы Украины из-за алчной политики Киева. По его мнению, если Брюсселю будет нужно, то он обязательно найдет способ, чтобы в дальнейшем больше не использовать украинскую ГТС.

«Если что-то и заставит задуматься Брюссель по поводу дальнейших поставок газа через украинскую ГТС, то он сам сочинит историю, которая позволит отказаться от услуг Киева. Впоследствии киевские власти будут возмущаться, но, как я уже сказал, их интересы никого на Западе не интересуют», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее депутат Верховной рады Антон Поляков предрек полный провал попыткам президента Украины Владимира Зеленского остановить «Северный поток — 2».

Вернуться назад

Все новости / Украина / Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза
россия украина газпром северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru