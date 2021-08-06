Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза

«Оператор ГТС Украины» обратился в Европейский Союз с претензией по поводу действий российской корпорации «Газпром». В Киеве утверждают, что российская сторона сейчас опустошает свои подземные хранилища в Европе только затем, чтобы не наращивать транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

В украинской газотранспортной системе утверждают, что за июль весь объем транзита составил 124 млн кубометров. Примечательно, что именно такое количество «голубого топлива», исходя из контракта, и должно было быть, но Киев почему-то ожидал, что из-за повышения стоимости газа в Европе «Газпром» увеличит транзит.

«Газпром» использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и низкие запасы газа», — сообщили в пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины».

Цены на газ на европейском форвардном рынке с начала прошлого месяца бьют исторические рекорды. Если в начале июля она превысила планку в 400 долларов за тыс. кубометров, то в конце стала достигать уже более 500 долларов. Стоимость же сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, поднялась уже до уровня в 540 долларов за тыс. кубометров.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что Украина не просто так жалуется на Россию — Киев хочет в трудные для Европейского союза времена заработать на нем как можно больше денег.

«Украина всегда хочет откуда-то получить деньги, невзирая на то, что ведет себя исключительно по-хамски. Киев думает, что ему все должны, однако это не так. То, что Украине никто ничего не должен, ей объяснили недавно в американской администрации и европейские партнеры. И ситуация в стране при нынешней власти никак не изменится. А все заявления киевской стороны в адрес «Газпрома» — крик вопиющего в пустыне. Европе не стоит беспокоиться по поводу газа, поскольку время до зимы, чтобы успеть закачать необходимое количество «голубого топлива», еще есть», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

Экономист рассказал и о том, откажется ли Европейский союз от газотранспортной системы Украины из-за алчной политики Киева. По его мнению, если Брюсселю будет нужно, то он обязательно найдет способ, чтобы в дальнейшем больше не использовать украинскую ГТС.

«Если что-то и заставит задуматься Брюссель по поводу дальнейших поставок газа через украинскую ГТС, то он сам сочинит историю, которая позволит отказаться от услуг Киева. Впоследствии киевские власти будут возмущаться, но, как я уже сказал, их интересы никого на Западе не интересуют», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее депутат Верховной рады Антон Поляков предрек полный провал попыткам президента Украины Владимира Зеленского остановить «Северный поток — 2».