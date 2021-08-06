Главы диаспор объяснили, что мешает мигрантам легализоваться в России

Нелегальные мигранты в России не успевают перейти в законный статус из-за низкой правовой грамотности, собственной нерасторопности, бюрократических сложностей и коронавирусных ограничений. Такие причины ФАН назвали представители киргизской, узбекской и украинской диаспор в России, а также заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Напомним, что 5 августа первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой обсудил с послами стран СНГ случаи конфликтов с участием иностранных граждан и проблемы незаконной миграции. По данным МВД, более 700 тысяч выходцев из СНГ находятся на территории России незаконно.

Необходимость просветительской работы для урегулирования правового статуса мигрантов была озвучена еще в апреле 2021 года, однако не все иностранцы спешат подать документы. Те, кто не успеют это сделать, будут депортированы после 30 сентября 2021 года, когда закончится мораторий на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства. До этого срока они вправе обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать из страны.

Федеральное агентство новостей /

«Безалаберность и нерасторопность»

Президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев сообщил, что миграционная служба при посольстве Киргизии в РФ до сих пор не имеет информации о точном количестве соотечественников, которые все еще не вышли из «тени». Тем не менее, дипслужбы и общественные организации по всем доступным каналам напоминают незаконным мигрантам о необходимости легализации до 30 сентября.

«Мигранты обращаются с разными вопросами в консульские отделы посольства Киргизии, — рассказал Кожоев. — Работа идет, люди достаточно активно легализовываются. Два дня назад МВД России провело совещание с главами диаспор — мы обменялись мнениями и рекомендациями. Сейчас больших проблем у нас нет, так как люди становятся достаточно сознательными. Они хотят находиться на территории России в рамках правового поля».

Кубанычбек Кожоев считает, что благодаря отсрочке по оформлению документов для мигрантов все больше его соотечественников выходят из «тени».

«Профильные органы в России, занимающиеся вопросами миграции, сами заявляют о том, что они не карательные, — подчеркнул представитель диаспоры. — Конечно, они должны обеспечивать порядок, но при этом все понимают, что легализации иностранных граждан мешают коронавирусные ограничения. Российская экономика также нуждается в мигрантах, поэтому отсрочка просто необходима. Все-таки постепенно мы переходим к нормальному правовому режиму».

Киргизский общественный деятель добавил, что промедление с легализацией мигрантов связано с низким уровнем правовой культуры некоторых иностранных граждан и их нерасторопностью.

«Мигранты в регионах оказались вне пределов нашего информационного поля и не очень понимают порядок действий, — обрисовал проблему собеседник ФАН. — Не все приезжие с высшим образованием, не все понимают законодательство и быстро реагируют. Задержка происходит из-за безалаберности и нерасторопности самих людей».

Невские Новости /

«Всех мигрантов вернуть не получится»

Председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев уверен, что географическая удаленность от столицы — не проблема для того, чтобы мигранты могли урегулировать свой статус.

«Если нелегальный трудовой мигрант хочет легализоваться по российским законам, то никто и ничто не мешает ему, — заявил представитель узбекской диаспоры. — «Народная почта» работает везде: и в крупных городах, и в провинции. Никаких проблем я в этом не вижу — люди стараются все вовремя сделать, если знают, что у них скоро будут просрочены документы».

По словам Худайбердиева, существуют объективные причины затягивания сроков легализации мигрантов в России.

«Возможности самих миграционных структур ограничены, — подчеркнул общественный деятель. — Например, когда в Нижнем Новгороде проводили тестирование по русскому языку, то за 5 дней один преподаватель принял только 38 человек. А что делать остальным? В очереди за видом на жительство и разрешением на временное проживание тоже стоит большое количество людей. Я думаю, что просто технически все желающие могут не успеть получить необходимые документы до 30 сентября».

Мигрантское сообщество и диаспоральные структуры рассчитывают на продление сроков по легализации нелегальных трудовых мигрантов РФ. По мнению главы конгресса, это продемонстрирует гуманный подход политического руководства России и его готовность к соблюдению союзнических отношений.

«Многие трудовые мигранты уже смогли получить легальный статус, но сложно гарантировать, что все желающие успеют это сделать к концу сентября, — поделился собеседник ФАН. — Продление льготного периода нахождения иностранных граждан в России — это большой шаг навстречу. Кроме того, страны исхода трудовых мигрантов при всем желании никак не могут забрать такое количество своих сограждан».

Председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев отметил, что действия по легализации мигрантов должны предприниматься не только российской стороной.

«Как говорится, дорога — двустороннее движение, — отметил Худайбердиев. — Поэтому посольства и консульства должны проводить разъяснительную работу со своими гражданами. Трудовая миграция из безвизовых стран — это проблема не только Российской Федерации, а в первую очередь государств исхода трудовых мигрантов, потому что благодаря им обеспечиваются денежные переводы, которые необходимы для республик».

35.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

«Люди попали в политическую ловушку»

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько подчеркнул, что положение выходцев из Средней Азии не совсем корректно сравнивать с положением украинских мигрантов.

«Мигранты могут быть совершенно разными по своему статусу, — обратил внимание общественный деятель. — Например, есть люди, которые по политическим мотивам не могут находиться на Украине, но при этом они не являются уроженцами Донбасса. Они попали в ловушку, потому что если их депортируют на родину, то они сядут в тюрьму или их жизнь и здоровье подвергнутся опасности. При этом у них нет возможности получить законный статус в РФ, так как законодательные акты и указы президента касаются только жителей ДНР и ЛНР».

Безпалько отметил, что в некоторых случаях граждане Украины нарушали российское законодательство по неведению, надеясь на то, что к ним благосклонно отнесутся из-за их статуса политически преследуемых. По словам эксперта, таких людей меньше, чем обычных трудовых мигрантов, однако это тоже живые люди, которые ждут решения своей проблемы.

«Это сторонники Русского мира, которые приехали из Херсона, Харькова, Днепропетровска, Одессы. Они нуждаются в том, чтобы их вопрос был как-то урегулирован», — заострил внимание собеседник ФАН.

По словам Безпалько, благодаря продлению льготного периода для мигрантов граждане Украины, проживающие в России, получили небольшую передышку, чтобы снова попытаться отстоять свои интересы в суде.

«Кроме того, подобного рода отсрочка дает возможность людям не оформлять патент, который требует денежных вложений и ежемесячных платежей, — уточнил представитель украинской диаспоры. — Данная ситуация для них — это финансовая передышка, как и для остальных гостевых рабочих».

Богдан Безпалько добавил, что у трудовых мигрантов с Украины есть свои сложности с процессом легализации. Прежде всего, это связано с коронавирусными ограничениями.

«Например, ряд людей не могли выехать из России или въехать на ее территорию даже с видом на жительство, — рассказал общественник. — Непонятно, как быть с вакцинированием, если на Украине нет российских препаратов. Имеет ли право въезжать на территорию России человек, привитый Pfizer, Sinovac или Astrazeneca? Нужно ли ему будет ревакцинироваться российской вакциной? Возникает много вопросов, которые требуют урегулирования».

В заключение представитель украинской диаспоры предположил, что отсрочка для легализации мигрантов будет продлена после 30 сентября на 3-6 месяцев.

/ пресс-служба комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

«Затраты на депортацию лягут на бюджет России»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный также назвал главные препятствия, мешающие вывести незаконных мигрантов в правовое поле.

«Первая проблема — это низкая правовая культура, с точки зрения миграционного законодательства, потому что не все знают правила игры и не все понимают, куда обратиться, — подчеркнул парламентарий. — Другая объективная проблема — это пандемия: многие люди оказались не готовы к этой ситуации, связанной как с угрозой для здоровья, так и с психологическим стрессом. Третья сложность — финансовая обеспеченность мигрантов, ведь многие из них оказались без работы, в крайне скудных условиях существования».

Политик отметил, что в сложившейся ситуации необходимо найти общий правовой язык со странами, откуда мигранты прибывают в Россию. Он подчеркнул, что вопросы получится решить только в диалоге с постсоветскими республиками.

«Если мы будем поднимать вопросы выдворения из страны, то фактически многие затраты будут ложиться на российский бюджет, — заключил собеседник ФАН. — По этому вопросу должно быть достигнуто понимание с теми государствами, куда мы будем их отправлять».

Ранее главы киргизской и таджикской диаспор назвали причины драки мигрантов в «Кузьминках».