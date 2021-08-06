ООН выделила пособия пострадавшим от нашествия пустынной саранчи сомалийцам

Рим, 6 августа. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что нашествие пустынной саранчи в Сомали значительно повлияло на продовольственную безопасность страны, поскольку стаи насекомых уничтожили жизненно важные культуры и пастбища. Ситуацию осложнили наводнения, засуха и возникающие социально-экономические последствия коронавируса.

Борющееся с голодом подразделение международной организации помогло домашним хозяйствам восточноафриканского государства в рамках проекта «Защита жизни и средств к существованию, затронутых пустынной саранчой сельских районов Сомали». ФАО выделило деньги, семена, инструменты, удобрения и корма для животных.

Взнос помог уязвимым фермерам удовлетворить самые насущные потребности, а также вернуться к производству и прокормить семьи. Проект в первую очередь ориентирован на женщин, молодежь, пожилых людей.

«У нас нет большого дохода. Я инвалид, который не может обеспечить семью, и у меня много детей школьного возраста», — сказал 56-летний житель деревни Бур-Салах.

По его словам, образование значимо, но отсутствие денег ставило под вопрос будущее. Выделенные ФАО средства повлияли на семью, которая смогла оплатить школьные сборы и купить продукты, лекарства. Так, сельские фермеры и скотоводы с трудом, но справились с последствиями нашествия пустынной саранчи, наводнений и засухи.

Другой 75-летний сомалиец, который рассчитывал получить от небольшого стада коз доход и молоко, отметил, что вторжение насекомых сделало домашних животных слабыми и больными.

«Я полагаюсь на скот, как и моя семья. Денежная выплата, которую ФАО предоставила нам, позволила иметь должное питание во время засухи. Кормовые добавки, которые нам давали, также улучшили состояние коз, позволяя нам использовать их молоко, на которое я, как пожилой человек, рассчитываю», — объяснил он.

Благодаря проекту, удалось поддержать около 2 408 домохозяйств. Однако Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН признала, что многие другие не справятся самостоятельно, поэтому помощь необходима. Нашествие пустынной саранчи может иметь катастрофические последствия для уязвимых общин в Сомали.