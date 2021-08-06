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Партия «Родина» отстояла право Булыкина баллотироваться в Госдуму
ФАН-ТВ
Партия «Родина» отстояла право Булыкина баллотироваться в Госдуму

Верховный суд отменил решение Центризбиркома об отказе в регистрации легендарного форварда в качестве кандидата в депутаты.

Ранее партия «Родина» включила Дмитрия Булыкина в свой партийный список, но ЦИК предъявила «красную карточку» знаменитому нападающему, посчитав, что на момент регистрации у футболиста имелись иностранные активы, что запрещено законом. Однако «Родина своих не бросает» и юристам удалось доказать в Верховном суде РФ суде, что отказ был незаконным.

«Все, что было у него до этого зарубежного, все финансовые активы, иностранные облигации — все были проданы. Это было требование закона, он о нем знал, партия о нем знала, и мы обязаны были это исполнить и исполнили», — заявил адвокат партии «Родина» Виталий Саакадзе.

На решение суда ушло два дня. Были рассмотрены все предоставленные доказательства, и в итоге принято положительное решение в пользу истцов дела.

«Решение суда было однозначное. ЦИК России решение принял неправильное, права партии и кандидата Булыкина необходимо восстановить, и Дмитрий Булыкин будет зарегистрирован в качестве кандидата в общефедеральной части нашего списка кандидатов», — добавил Виталий.

Дмитрий был рад решению суда и выразил надежду, что ему и его коллегам больше не будут вставлять палки в колеса.

«Я рад, что Верховный суд принял справедливое решение. И благодарю партию «Родина», которая отстояла мое конституционное право быть кандидатом федерального списка», — сообщил Дмитрий в телефонном разговоре.

К работе избирательной комиссии председатель партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев отнесся с пониманием: «Что касается ЦИК РФ, то мы относимся к его позиции без претензий. Понимаем, что члены Центризбиркома следовали своим внутренним инструкциям».

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