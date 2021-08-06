Российский ФБР изучит дело об убийстве звезды английской премьер-лиги

Лондон, 6 августа. Звезда английской премьер-лиги, бывший игрок клуба «Астон Вилла», 48-летний Далиан Аткинсон был убит двумя полицейскими в городе Телфорд в августе 2016 года. Несмотря на то, что один из виновных в смерти футболиста был осужден, у общественности осталось множество вопросов.

Констебли Бенджамин Монк и Мэри Элен Беттли-Смит прибыли к дому отца спортсмена, получив вызов о нарушении порядка. По словам полицейских, Аткинсон, который открыл дверь, был настроен очень агрессивно — он якобы называл себя «Мессией» и угрожал отвести их к «вратам ада». Офицеры попытались задержать футболиста. Констебль Монк дважды безрезультатно пытался применить электрошокер. Однако третья попытка увенчалась успехом, в результате чего Далиан Аткинсон рухнул на землю. После этого констебль Беттли-Смит несколько раз ударила лежащего на земле мужчину дубинкой, а офицер Монк нанес Аткинсону несколько ударов ногой по голове — после чего, по словам очевидцев, поставил ногу на голову задержанному.

Воздействие электрошока продолжалось 33 секунды — в шесть раз больше допустимого правилами, установленными полицией Великобритании. В результате через 90 минут Далиан Аткинсон скончался в больнице.

В ходе уголовного процесса суд признал констебля Монка виновным в убийстве и приговорил его к восьми годам тюремного заключения.

A prominent social justice campaigner has launched a petition demanding the prison sentence of Dalian Atkinson's killer be increased to 15 years.

Former West Mercia police officer Benjamin Monk, who was dismissed at a fast-track disciplinary hearinghttps://t.co/ijp8nHfUt4 pic.twitter.com/0y5NrGXbcN — UK Corrupt Police (@UKCorruptPolice) July 31, 2021

Офицер Беттли-Смит не получила официальных обвинений, объяснив свои действия испугом.

«Я помню, что он открыл входную дверь и был там, эта огромная фигура. Он выглядел очень, очень сердитым — вероятно, самый сердитый человек, которого я когда-либо видела в своей жизни. Я говорила в своих показаниях, что моя жизнь промелькнула у меня перед глазами, и это не преувеличение — я была абсолютно напугана», — заявила констебль.

Однако Великобритания осталась разочарованной решением суда. Общественники считают, что восемь лет за убийство, совершенное полицейским, находящимся при исполнении служебных обязанностей — слишком мягкий приговор.

«Я и другие считаем, что восьмилетний приговор за убийство был очень мягким. И действительно, судья по этому делу в своем отчете о вынесении приговора совершенно ясно дал понять, что это минимальный приговор, который он может вынести. Очевидно, что он приуменьшил влияние жестокости, примененной против Далиана Аткинсона», — говорит участник компании за социальную справедливость Де Джадду.

Global Look Press / Peter Marshall / ZUMAPRESS.com

Он сообщил, что активисты обратились к Генеральному прокурору с просьбой о пересмотре дела. Активисты настаивают, что справедливым наказанием для констебля Монка, который убил футболиста, стали бы 10-15 лет тюремного заключения.

We Matter March for Black Lives. Justice for Dalian Atkinson‼️



Friday 9th July, 2pm Victoria Square, Birmingham, B1 1BD.



If Dalian Atkinson killed a police officer how long do you think his sentence would be?



PC Monk got 8 years❗Out in 5‼️#JusticeforDalianAtkinson pic.twitter.com/beX1kzg65K — United For Black Lives (@united4BL) June 30, 2021

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, также считают слишком мягким приговор, вынесенный убийце Далиана Аткинсона. По их мнению, действия полицейских в отношении бывшего футболиста могут объяснятся расизмом.

Инициативная группа фонда направила запросы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, министру юстиции и лорду-канцлеру Роберту Бакленду, министру внутренних дел Великобритании Прити Патель с требованием предоставить разъяснения по текущему делу.

Сотрудники фонда считают своим долгом бороться с проявлениями полицейской жестокости и готовы оказать родным Далиана Аткинсона необходимую правовую и информационную поддержку.