Российский ФБР изучит дело об убийстве звезды английской премьер-лиги

Лондон, 6 августа. Звезда английской премьер-лиги, бывший игрок клуба «Астон Вилла», 48-летний Далиан Аткинсон был убит двумя полицейскими в городе Телфорд в августе 2016 года. Несмотря на то, что один из виновных в смерти футболиста был осужден, у общественности осталось множество вопросов.

Констебли Бенджамин Монк и Мэри Элен Беттли-Смит прибыли к дому отца спортсмена, получив вызов о нарушении порядка. По словам полицейских, Аткинсон, который открыл дверь, был настроен очень агрессивно — он якобы называл себя «Мессией» и угрожал отвести их к «вратам ада». Офицеры попытались задержать футболиста. Констебль Монк дважды безрезультатно пытался применить электрошокер. Однако третья попытка увенчалась успехом, в результате чего Далиан Аткинсон рухнул на землю. После этого констебль Беттли-Смит несколько раз ударила лежащего на земле мужчину дубинкой, а офицер Монк нанес Аткинсону несколько ударов ногой по голове — после чего, по словам очевидцев, поставил ногу на голову задержанному.

Воздействие электрошока продолжалось 33 секунды — в шесть раз больше допустимого правилами, установленными полицией Великобритании. В результате через 90 минут Далиан Аткинсон скончался в больнице.

В ходе уголовного процесса суд признал констебля Монка виновным в убийстве и приговорил его к восьми годам тюремного заключения.

A prominent social justice campaigner has launched a petition demanding the prison sentence of Dalian Atkinson's killer be increased to 15 years. Former West Mercia police officer Benjamin Monk, who was dismissed at a fast-track disciplinary hearing https://t.co/ijp8nHfUt4 pic.twitter.com/0y5NrGXbcN

Офицер Беттли-Смит не получила официальных обвинений, объяснив свои действия испугом.

Однако Великобритания осталась разочарованной решением суда. Общественники считают, что восемь лет за убийство, совершенное полицейским, находящимся при исполнении служебных обязанностей — слишком мягкий приговор.

Он сообщил, что активисты обратились к Генеральному прокурору с просьбой о пересмотре дела. Активисты настаивают, что справедливым наказанием для констебля Монка, который убил футболиста, стали бы 10-15 лет тюремного заключения.

We Matter March for Black Lives. Justice for Dalian Atkinson‼️



Friday 9th July, 2pm Victoria Square, Birmingham, B1 1BD.



If Dalian Atkinson killed a police officer how long do you think his sentence would be?



PC Monk got 8 years❗Out in 5‼️#JusticeforDalianAtkinson pic.twitter.com/beX1kzg65K