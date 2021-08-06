Российские авиакомпании получили допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Москва, 6 августа. Ряд российских авиакомпаний получил допуск на осуществление перелетов из Москвы и регионов на курорты Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Разрешение на выполнение полетов получили девять перевозчиков: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight. Авиакомпании смогут запустить рейсы в Египет после увеличения частоты перелетов по этим направлениям оперштабом.

Генконсульство РФ в Хургаде ранее рассказало в беседе с ФАН, какие меры по обеспечению безопасности и защиты российских туристов предпринимаются в Египте. Так, например, сотрудников аэропортов полностью привили от COVID-19.