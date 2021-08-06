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Онколог оценил риск возникновения рака из-за арбузов
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Онколог оценил риск возникновения рака из-за арбузов
Общество
Онколог оценил риск возникновения рака из-за арбузов
pixabay.com

Москва, 6 августа. Врач-онколог Вадим Гутник оценил риск возникновения рака после употребления арбузов и других бахчевых.

По словам специалиста, арбуз имеет высокий гликемический профиль. В этой ягоде масса пользы, например, она положительно действует на почки и содержит натуральную глюкозу, фруктозу и много воды, передает его слова Общественная Служба Новостей.

Арбуз действительно может нанести вред. Например, не стоит увлекаться продуктом диабетикам. Однако вызвать рак арбуз не может. К опухолям приводят курение, асбест и продукты сгорания.

«Азотистые удобрения в бахчевых используют в небольших количествах, они не приведут к онкологии», — объяснил Гутник.

Ранее американец попробовал арбуз с хлебом по русскому рецепту и поделился впечатлением. К этому эксперименту его подтолкнула подруга из Сибири.

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рак здоровье медицина арбуз
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