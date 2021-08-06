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Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу уроженца Чечни

  /   Обновлено: 06 августа 2021 18:15
Происшествия
Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу уроженца Чечни
pixabay.com

Вена, 6 августа. Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению Сарали А., обвиняемого в убийстве уроженца Чеченской Республики Мартина Бека (Мамихана Умарова).

Земельный суд города Корнойбург завершил процесс и признал Сарали виновным в убийстве. Решение может быть обжаловано.

Мужчину задержали в 2020 году с помощью информации, предоставленной телохранителем погибшего. На время расследования его заключили под стражу за совершенные ранее административные правонарушения. Несколько месяцев назад прокуратура предъявила Сарали обвинение в убийстве.

В июле 2020 года чеченского блогера Мамихана Умарова застрелили под Веной. В австрийской прокуратуре сообщили, что незадолго до этого он получил документы на имя Мартина Бека и находился под защитой властей.

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австрия убийство мартин бек
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