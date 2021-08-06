В Генконсульстве РФ в Хургаде рассказали о мерах защиты россиян на курортах Египта

В Генеральном консульстве РФ в Хургаде заверили ФАН, что в Египте предприняты серьезные меры по обеспечению безопасности и защиты россиян.

Пресс-секретарь генерального консульства России в АРЕ Никита Шилин дал эксклюзивный комментарий относительно текущей обстановки в одной из самых популярных стран среди российских туристов.

— Как вы оцениваете на данный момент эпидемиологическую ситуацию в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в связи с пандемией COVID-19?

— Могу сказать только по Хургаде, так как за Шарм «отвечает» посольство РФ в Египте. Согласно официальной статистике, в этой стране, в принципе, фиксируется устойчивая тенденция по сокращению суточного числа заболевших. Так, 1 января 2021 года было 1409 новых случаев, 1 апреля — 712, 1 июня — 956, 1 июля — 242. А, например, 25 июля выявлено всего 39 новых случаев заражения.

Эпидемическая обстановка в курортных городах провинции Красное Море: Хургаде, Бур-Сафаге, Эль-Гуне и Марса-эль-Аламе, — по сравнению с остальными регионами Египта, представляется более благоприятной. В АРЕ (Арабская Республика Египет. — Прим. ФАН) активно проводится вакцинация от коронавируса. В том числе, в рамках реализуемой с 2017 года государственной программы «100 миллионов здоровых жизней».

Сотрудники аэропортов городов Хургада, Марса-эль-Аламе и Беренис, а также сотрудники гостиниц, туристических фирм, полиции и силовых структур провинции Красное Море (за нее, в том числе «отвечает» Генконсульство РФ в Хургаде. — Прим. ФАН) полностью привиты от COVID-19.

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— Какие именно меры предосторожности будут соблюдаться в гостиницах, ресторанах, кафе и местах скопления людей, чтобы не допустить заражения российских туристов?

— В провинции Красное Море действуют строгие санитарные эпидемиологические правила. Они предусматривают контактные измерения температуры, ношение масок при посещении мест массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции.

Обслуживающему персоналу гостиниц, водителям автобусов и экипажам прогулочных судов в обязательном порядке вменяется ношение средств индивидуальной защиты. Гостям предоставляется возможность пользоваться размещенными в общих зонах санитайзерами.

С 2020 года действует запрет на предоставление [клиентам] кальянов в кафе и ресторанах. Заведения общественного питания и магазины, нарушающие санитарные требования, подвергаются административному штрафу в размере 4000 египетских фунтов, это приблизительно 256 долларов США (примерно 18,6-18,7 тысяч рублей. — Прим. ФАН), и закрытию на две недели. В случае повторного нарушения их закрывают на месяц.

В связи с позитивной динамикой сокращения новых случаев заболевания Высшая комиссия Арабской Республики Египет по противодействию и распространению коронавируса в июле приняла решение повысить максимальную заполняемость гостиниц с 50% до 70%.

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— Еще один немаловажный вопрос. Как вы оцениваете, в целом, вопрос безопасности в аэропортах вышеупомянутых городов и на самих курортах?

— В аэропорту Хургады поддерживается высокий уровень безопасности, что было подтверждено в ходе визита делегации российских экспертов, которая как раз и приезжала для оценки безопасности непосредственно аэропортов.

В гостиницах провинции Красное Море постоянно дежурят сотрудники туристической полиции. Все автомобили, въезжающие на территорию отелей и торговых центров, досматриваются. На улицах и междугородных трассах проводятся выборочные проверки документов пешеходов и автовладельцев.

В начале июля текущего года президент РФ Владимир Путин принял решение возобновить с 9 августа авиационное сообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх, приостановленное в ноябре 2015-го.

После этого в Египет из России отправилась специальная комиссия, которая должна была оценить, прежде всего, эпидемиологическую обстановку в государстве на северо-востоке Африки.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в АРЕ зафиксирован 51 случай инфицирования COVID-19 (всего — 284 523). Семь человек скончались (всего — 16 557). Активных случаев на данный момент — 267 966.