Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:49
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
19:41
Наука
Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
19:40
Общество
Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса
19:38
Общество
Три четверти россиян довольны местом своего рождения
Все новости

Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:44
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
Федеральное агентство новостей  /  vk.com / Стас Барецкий / СК РФ

Сбежать из тюрьмы — только полдела: чтобы успешно «вырвать свободу» из цепких лап правосудия, придется проявить недюжинные ум и хитрость. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Следственный комитет задержал двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре по подозрению в помощи во время побега пятерых подсудимых: Александра Мавриди, обвиняемого в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего, а также обвиняемых в домовых кражах молдаван Николая Тетеря, Ивана Цуркану, Александра Бутнару и Дениса Грозаву. В Интернете уже появились записи, на которых видно, как беглецы пересекают улицу, опасливо оглядываясь по сторонам, а правоохранительные органы выставили патрули по возможным путям следования преступников.

Несмотря на обилие возможностей у полиции, пятеро бывших узников, по мнению Барецкого, имеют шанс окончательно обрести свободу.

«Насколько я знаю по 90-м, такие люди прежде всего ищут, где бы им отсидеться, — вспомнил он. — Думаю, они засядут на даче где-нибудь в Подмосковье — причем, не исключено, что на Рублевке. По-хорошему, скрываться бы им там год или два».

Все это время, добавил президент Союза профессиональных ритуальных агентов, беглецы будут питаться подножным кормом.

Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
Агентство городских новостей Москва  / Игорь Иванко

«Ну а потом весь этот кипиш подзатухнет, и они скроются, — заявил собеседник ФАН.— Впрочем, я не исключаю того факта, что всю мелкую шушеру, этих домушников, переловят, в то время как тот реальный матерый уголовник сможет избежать наказания и скрыться. Где? Скорее всего, в Израиле, у нас с ним нет договора о выдаче преступников. Прибалтика тоже не будет выдавать человека российским властям, особенно, если тот обладает внушительными финансовыми ресурсами. Безопасно отсидеться можно также в Белоруссии и на Украине».

И все же, подчеркнул Барецкий, скорее всего, беглецы остановятся на одной из дач под Москвой.

«Других вариантов у них особо нет, — заметил он. — Не идти же им, в конце концов, к себе домой, а на следующий день как ни в чем не бывало пойти работу!».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов посоветовал «истринской пятерке» «никого не замочить».

«А то подкараулят какую-нибудь бабушку с пакетом из магазина, чтобы пожрать себе добыть, и убьют ее случайно», — предположил собеседник ФАН.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев назвал место, откуда заключенным проще всего сбежать.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
россия подмосковье тюрьма побег барецкий
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru