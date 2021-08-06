Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре

Сбежать из тюрьмы — только полдела: чтобы успешно «вырвать свободу» из цепких лап правосудия, придется проявить недюжинные ум и хитрость. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Следственный комитет задержал двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре по подозрению в помощи во время побега пятерых подсудимых: Александра Мавриди, обвиняемого в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего, а также обвиняемых в домовых кражах молдаван Николая Тетеря, Ивана Цуркану, Александра Бутнару и Дениса Грозаву. В Интернете уже появились записи, на которых видно, как беглецы пересекают улицу, опасливо оглядываясь по сторонам, а правоохранительные органы выставили патрули по возможным путям следования преступников.

Несмотря на обилие возможностей у полиции, пятеро бывших узников, по мнению Барецкого, имеют шанс окончательно обрести свободу.

«Насколько я знаю по 90-м, такие люди прежде всего ищут, где бы им отсидеться, — вспомнил он. — Думаю, они засядут на даче где-нибудь в Подмосковье — причем, не исключено, что на Рублевке. По-хорошему, скрываться бы им там год или два».

Все это время, добавил президент Союза профессиональных ритуальных агентов, беглецы будут питаться подножным кормом.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Ну а потом весь этот кипиш подзатухнет, и они скроются, — заявил собеседник ФАН.— Впрочем, я не исключаю того факта, что всю мелкую шушеру, этих домушников, переловят, в то время как тот реальный матерый уголовник сможет избежать наказания и скрыться. Где? Скорее всего, в Израиле, у нас с ним нет договора о выдаче преступников. Прибалтика тоже не будет выдавать человека российским властям, особенно, если тот обладает внушительными финансовыми ресурсами. Безопасно отсидеться можно также в Белоруссии и на Украине».

И все же, подчеркнул Барецкий, скорее всего, беглецы остановятся на одной из дач под Москвой.

«Других вариантов у них особо нет, — заметил он. — Не идти же им, в конце концов, к себе домой, а на следующий день как ни в чем не бывало пойти работу!».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов посоветовал «истринской пятерке» «никого не замочить».

«А то подкараулят какую-нибудь бабушку с пакетом из магазина, чтобы пожрать себе добыть, и убьют ее случайно», — предположил собеседник ФАН.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев назвал место, откуда заключенным проще всего сбежать.