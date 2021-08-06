Казаков: «США были уверены, что поставят Зеленского в стойло за один месяц»

Русофобская политика президента Украины Владимира Зеленского и его призывы к жителям Донбасса, которые считают себя русскими, покинуть регион сейчас уже не удивляют никого. Но есть ли хоть какой-то шанс, что политика президента в отношении Донбасса и русскоязычных жителей изменится? И может ли само население Украины освободиться от майданного ига? На эти и другие вопросы ответил секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

С самого первого дня на посту президента деятельность Владимира Зеленского была сильна ограничена. Александр Казаков даже не исключил того, что изначально новый президент Украины действительно хотел развернуть руль государства в «человеческое русло», но неожиданно для себя оказался в тупике.

«Банды националистов откровенно обещали его убить. И за последние шесть лет мы видим, как они это делают. Во-вторых, он был ограничен другими сильными игроками, например, Арсеном Аваковым, который тоже опирался на бандеровские силовые группировки. Они были у него на полном содержании. С третьей стороны — внешний центр управления из Вашингтона, который заставлял его сохранять антироссийский курс и опираться на те же националистические группировки. То есть выборы на Украине ограничены этим сегментом, они сами загнали себя в этот коридор в 2014 году, и стали зависимы от 60–70 тыс. человек, этой бандеровской своры», — сказал он.

Казаков объяснил, что теперь эта «свора» и контролирует как внешний, так и внутренний политический курс Украины. И Зеленский ориентируется именно на меньшинство, которого он так боится, а не на избирателей, которые за него голосовали.

«Меня изначально смущала предвыборная кампания Зеленского. Он говорил вещи, противоположные словам Порошенко, но американские враги умеют играть в длинную. Они воспользовались этой кампанией и поменяли Порошенко с диким антирейтингом на Зеленского, будучи уверенными в том, что «поставят его в стойло» за одни месяц. И они это сделали», — пояснил Казаков.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

В результате такой рокировки на Украине остались обманутыми большинство избирателей, но до этого уже никому нет дела. Спикер уверен, даже если люди выйдут протестовать по этому поводу, это все закончится кровавой бойней. Поскольку государства как такового на Украине нет. Сейчас, по его мнению, там заправляет всем крига, которая политически и финансово подкреплена Вашингтоном, а во внутренней политике опирается на бандеровские штыки. Остальное — имитация, «игра для телевизора». Люди это прекрасно понимают, поэтому и не сопротивляются.

«Здесь, кто первый восстанет, — [того] убьют. Именно убьют, а не просто напишут плохую статью в газету. И это знают все, поэтому сопротивление возможно только при катастрофе внутри станы: может быть природной или техногенной, когда государственная машина на миг отвернется. И сопротивление может быть только массовым», — высказал свое мнение политик.

Казаков уверен, что за время своего президентства Зеленский окончательно переродился, отсюда и «добрые советы» русскоязычным жителям Донбасса покинуть регион. Изначально у населения ДНР и ЛНР эйфории от избрания нового президента Украины не было, но проблеск надежды оставался: вдруг прекратится обстрел, и с ними начнут диалог. Однако иллюзия рассеялась быстро. По убеждению спикера, такими заявлениями Зеленский обрывает последние тонкие нити, которые связывают Донбасс с Украиной.