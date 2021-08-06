Опубликован рейтинг главных достижений российских регионов за неделю

Москва, 6 августа. Регионы России активно проводят уборочную кампанию. Так, аграрии Орловской области уже собрали первый миллион тонн зерна, а в Крыму из-за нового урожая снижаются цены на продукцию.

В Краснодарском крае, тем временем, готовы собрать около 9 млн тонн сахарной свеклы. В Севастополе, в свою очередь, открыли новый комплекс виноделия, который расположен на открытом пространстве, передает издание «Капитал страны».

Кроме того, власти Забайкальского края заключили 11 соглашений о сотрудничестве с федеральными туроператорами, а Ярославский судостроительный завод выпустил новое судно. Отличился и завод «Сегежская упаковка» в Ростовской области, который увеличивает объемы производства, заботясь об экологии.

Минсельхоз России ранее объявил, что прогнозирует стабилизацию продуктового рынка благодаря урожаю. Таким образом, объемы производства в организованном секторе позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию.