Критик Соседов предложил нищей духом молодежи из TikTok учредить маргинальные премии

Современная молодежь не имеет идеалов и довольна «подножным кормом» в виде творчества сиюминутных звезд из интернета. Таким мнением поделился в беседе с ФАН музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт прокомментировал заявление певца Александра Панайотова о том, что звезды молодежи из соцсети TikTok не умеют петь и не должны получать престижные музыкальные премии.

«Абсолютно согласен с Сашей. Он прав на 1000%! Я только и говорю об этом в последнее время в различных интервью. Конечно, тиктокеры — это андеграунд. Это не может быть мейнстримом. У них интернет-аудитория, и должны быть свои премии, какие-то маргинальные. Они должны быть отделены от артистов большого масштаба», — сказал критик.

Сергей Соседов также добавил, что, по его личному мнению, данная соцсеть вряд ли может подарить публике настоящего артиста.

«Может быть, там и есть талантливые люди, но я их не видел. Сам TikTok не предполагает наличие художественного, творческого, музыкального, вокального, актерского, да и любого таланта. Может быть, кто-то там и выбьется на верх, но пока таких людей нет, или мы о них не слышали», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он предположил, каким образом люди без настоящего таланта приходят к успеху.

«В обществе нет идеалов, а значит, все можно. Уже выросли поколения, которые дезориентированы, не знают, что такое настоящее искусство. Они не были в музеях. Не видели полотен великих живописцев, не слышали великих симфоний, опер, не читали высокой литературы. Это поколение выросло на помойке в прямом и переносном смысле. Они считают, что этот «подножный корм» — это очень даже хорошо. Это бомжеватое поколение. Они нищие духом, нищие всем», — пояснил Сергей Соседов.

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