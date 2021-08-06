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Премьер ЦАР провел конференцию на тему развития горнорудной сферы
ЦАР
Премьер ЦАР провел конференцию на тему развития горнорудной сферы
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 6 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с делегацией технических и финансовых партнеров в горнодобывающей промышленности.

На мероприятии присутствовали посол США и представители Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Африканского банка развития (АБР).

Участники сессии выразили желание расширить взаимодействие с Центральноафриканской Республикой в сфере разработки полезных ископаемых.

Партнеры обратились к главе государства Фостен-Арканжу Туадера с просьбой посодействовать составлению новых соглашений в сфере горнорудной промышленности для максимально выгодного стратегического развития отрасли.

Ранее Центральноафриканскую Республику посетили представители российской компании РОСГЕО. Руководитель делегации Алексей Девяткин обсудил с министром геологии ЦАР Руфином Бенаном Бельтонгу развитие дальнейшего сотрудничества. По итогам встречи стороны подписали контракт на оказание услуг по проведению картографических исследований страны.

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