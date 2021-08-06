Московский суд отправил в СИЗО мужчину, выбросившего ребенка из окна

Москва, 6 августа. Решением Кузьминского суда российской столицы мужчина, выкинувший из окна трехлетнего сына, отправился в СИЗО.

По уточненным данным, под арестом москвич Леонид Кудрявцев проведет до 4 октября.

Ранее стали известны травмы, которые получил при падении трехлетний мальчик. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и другие тяжелые повреждения.

Все произошло вечером в среду, 4 августа. В ходе конфликта молодой мужчина схватил ребенка и выбросил его из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.