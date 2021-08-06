Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 18:22
18:18
Общество
Ведьма Полынь объяснила, почему сатанисты из Москвы убивали людей
18:15
Общество
Вышел трейлер режиссерской работы Клинта Иствуда «Мужские слезы»
18:15
Происшествия
Лагерь с заболевшими детьми в Саратове закрыли из-за «нестандартных» проб воды
18:14
Армия
Капитан 1-го ранга Горбачев оценил роль подаренных Киеву кораблей для «борьбы» с Россией
18:14
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева посетила Сыктывкар с Леонидом Руденко
18:13
Общество
Российские авиакомпании получили допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
18:07
Происшествия
Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу уроженца Чечни
18:07
Общество
В Генконсульстве РФ в Хургаде рассказали о мерах защиты россиян на курортах Египта
18:06
Происшествия
Директор строительной фирмы снова предстанет перед судом за взятку в Калининграде
18:05
Общество
Онколог оценил риск возникновения рака из-за арбузов
Все новости

Московский суд отправил в СИЗО мужчину, выбросившего ребенка из окна

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:59
Происшествия
Московский суд отправил в СИЗО мужчину, выбросившего ребенка из окна
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 августа. Решением Кузьминского суда российской столицы мужчина, выкинувший из окна трехлетнего сына, отправился в СИЗО.

По уточненным данным, под арестом москвич Леонид Кудрявцев проведет до 4 октября.

Ранее стали известны травмы, которые получил при падении трехлетний мальчик. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и другие тяжелые повреждения.

Все произошло вечером в среду, 4 августа. В ходе конфликта молодой мужчина схватил ребенка и выбросил его из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Московский суд отправил в СИЗО мужчину, выбросившего ребенка из окна
москва ребенок отец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru