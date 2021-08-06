Политолог Казаков объяснил состояние Зеленского в ходе выступления по Крыму

Санкт-Петербург, 6 августа. Секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия - За Правду» Александр Казаков прокомментировал последнее выступление президента Украины Владимира Зеленского.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» зашла речь о том, что Зеленский, кажется, был пьян по время своей речи по Крыму. Рассуждая на эту тему, политолог Казаков отметил, что должность президента Украины в нынешней бандеровской конструкции подразумевает допинг. Он вспомнил слова писателя Тертуллиан, который говорил, что душа каждого рожденного человека в начале пути христианская. Однако внешние факторы могут деформировать ее в любом направлении. Именно это и случилось с Зеленским и его предшественником Порошенко.

«Это результат нравственной эволюции человека, либо обстоятельства. Я уверен, что и Порошенко и Зеленский в детстве были хорошими мальчишками с представлением о том, что такое хорошо, что такое плохо. Может быть даже играли в Чапаева, в Ковпака и дрались с немцами. Наверняка были нормальными детьми», — сказал он.

До вступления в должность президента они были адекватными людьми. Однако попадание в это кресло заставляет их принимать нечеловеческие решения, заметил Казаков.

«Вы думаете это легко? Поэтому здесь без допинга никак, у них нет ощущения собственной правоты, они понимают что поступают неправильно и неправедно», — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что Россия в будущем пожалеет о присоединении Крыма. Он также отметил, что полуостров стал причиной нынешних отношений между украинцами и россиянами.