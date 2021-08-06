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Репродуктолог объяснил, зачем замораживать яйцеклетку и чем это опасно для будущих детей

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:40
Наука
Репродуктолог объяснил, зачем замораживать яйцеклетку и чем это опасно для будущих детей
pixabay.com  /  E Swamy

Москва, 6 августа. Врач-репродуктолог Мария Брагина разрушила мифы вокруг витрификации (процедуры замораживания) яйцеклеток.

Общеизвестно, что с возрастом женщине сложнее выносить или хотя бы зачать ребенка. На помощь в этом случае приходит медицина. По словам специалиста, с годами также ухудшается качество яйцеклеток, поэтому медицинские методы сохранения фертильности очень важны.

Брагина в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила, что во время процедуры образ жизни женщины никак не меняется, она просто принимает гормоны. Бояться при этом ничего не нужно.

«Когда фолликул созреет, то врач делает последний укол препаратов, и спустя 34-36 часов можно извлекать готовую яйцеклетку», — добавила репродуктолог.

После этого яйцеклетку замораживают. В таком состоянии она, вопреки многим заблуждениям, может храниться годами. Врач также опровергла главный страх многих людей. На самом деле, дети, рожденные таким образом, ничем не отличаются от остальных.

Ранее врачи-педиатры, диетологи и психотерапевты разобрали важный вопрос современности: почему российские дети страдают ожирением? Обсуждение этой темы прошло в Медиагруппе «Патриот».

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