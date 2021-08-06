Выставка «запрещенных» агитматериалов открылась в гостинице «Санкт-Петербург»

Шпиленко пригласил журналистов на выставку баннеров и плакатов, которых «так испугался Смольный».

В честь открытия выставки «Запрещенной» агитации — кому НЕ нужна РОДИНА?» Андрей Шпиленко разбил тарелку с названием о кирпич, символично подчеркнув, что такого беспредела быть не должно.

Официально все агитационные материалы соответствуют требованиям, согласованы с ТИКом и причины отказывать в размещении наружной рекламы у местных властей нет. Но, как разъяснил Шпиленко, официально никто и не отказывает. Однако частники с площадками для рекламы не хотят размещать агитацию по причине «нехватки мест».

«Обращаясь к ним с разрешенными материалами, мы получаем где-то гласный, а где-то негласный отказ. В закрытых разговорах мы слышим, что нам коллеги говорят: «Мы, конечно, любим город, и мы, конечно, за то, чтобы в Российской Федерации никто не дискредитировал избирательную систему. Но нам в этом городе жить, и до нас доходят сигналы, что данную рекламу мы не должны размещать», — и уже официально нам отказывают, ссылаясь на абсолютно придуманные доводы. Ну, например: «Все площади уже проданы», — говорит Шпиленко.

Андрей Шпиленко уверен — эта противоагитационная политика создана местными властями. Федеральные же — предоставляют площадки, одна из которых «Почта России». Здесь активно идет агитация.

«Люди имеют право получать доступную, объективную информацию, но какие-то чиновники запретили. Опять же, наши выводы исключительны на том, что идет недобросовестная конкуренция. Откуда она может идти? Она может идти только из тех органов или от тех чиновников, которые по какой-то причине считают, что конкуренция на выборах не нужна», — уверен кандидат в депутаты ГД РФ.

На протяжение открытия выставки по залу ходил обезличенный «депутат» и расклеивал надписи: «Запрещено», «Не согласованно». По окончанию мероприятия персонажа выгнали.