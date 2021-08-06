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Депутат Журавлев обсудил с главой Чувашии ряд актуальных проблем региона

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:41
Политика
Депутат Журавлев обсудил с главой Чувашии ряд актуальных проблем региона
Федеральное агентство новостей

Чебоксары, 6 августа. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым в рамках программы «100 городов». Депутат обсудил с ним ряд вопросов.

Лидер «Родины» и глава Чувашии затронули актуальные проблемы региона, такие как социально-экономическая обстановка, ситуация с COVID-19, и общую политическую картину. Стороны уделили особое внимание развитию туризма в республике.

Журавлев изучил план развития Чувашии. Депутат призвал работать над предложенными инициативами и в других регионах.

«Родина у нас — красивая, регионы — разные, природа — удивительная. Скажу честно, я объехал за три месяца 94 города, поэтому состояние отрасли знаю не понаслышке», — подчеркнул политик на встрече.

Депутат выслушал предложения предпринимателей в отношении чартерных поездов, которые хотят приравнять к таким же самолетам. Журавлев пообещал изучить этот вопрос.

Работа сельскохозяйственных предприятий впечатлила председателя политсилы. По его словам, поддержка отрасли является вопросом нацбезопасности.

Журавлев ранее выступил за создание новых городов в Сибири с промышленными и научными центрами. По его словам, стране необходимо новое масштабное строительство.

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чувашия родина журавлев
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