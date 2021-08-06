Кардиолог Шугушев объяснил, почему COVID-19 не может поразить заболевшего гриппом

Москва, 6 августа. Коронавирусная инфекция не способна поразить организм человека, который болеет гриппом, заявил российский кардиолог Заур Шугушев.

В том случае, если риновирус первым поражает легкое, то COVID-19 уже не может пройти сквозь ткань этого органа. Иными словами, если человек заболел сначала гриппом, то SARS-CoV-2 поразить его не может.

«Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление», — добавил Шугушев в беседе с «Известиями».

При одновременном заражении развивается так называемая микс-инфекция. Течение обеих болезней будет протекать сложнее, резюмировал медик.

Эпидемиолог Антонина Плоскирева ранее определила продолжительность острого периода COVID-19. По ее словам, активная фаза длится до 19 дней.