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Кардиолог Шугушев объяснил, почему COVID-19 не может поразить заболевшего гриппом
Общество
Кардиолог Шугушев объяснил, почему COVID-19 не может поразить заболевшего гриппом
pixabay.com

Москва, 6 августа. Коронавирусная инфекция не способна поразить организм человека, который болеет гриппом, заявил российский кардиолог Заур Шугушев.

В том случае, если риновирус первым поражает легкое, то COVID-19 уже не может пройти сквозь ткань этого органа. Иными словами, если человек заболел сначала гриппом, то SARS-CoV-2 поразить его не может.

«Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление», — добавил Шугушев в беседе с «Известиями».

При одновременном заражении развивается так называемая микс-инфекция. Течение обеих болезней будет протекать сложнее, резюмировал медик.

Эпидемиолог Антонина Плоскирева ранее определила продолжительность острого периода COVID-19. По ее словам, активная фаза длится до 19 дней.

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грипп болезнь коронавирус
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