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Военнослужащие из шести стран примут участие в учениях ОДКБ «Нерушимое братство»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 18:02
Армия
Военнослужащие из шести стран примут участие в учениях ОДКБ «Нерушимое братство»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 6 августа. Учения «Нерушимое братство», которые проводятся в рамках сотрудничества стран ОДКБ, пройдет при участии 800 военнослужащих из шести государств, сообщает пресс-служба ЦВО.

По имеющимся данным, военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана уже провели рекогносцировку места проведения маневров. Также они определили состав сил и средств, которые будут задействованы в тренировочных мероприятиях.

«Всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих», — сказано в информации.

Ранее также сообщалось о завершении активной фазы российско-узбекских военных учений на границе с Афганистаном. По данным Минобороны РФ, на финальном этапе маневров военные отработали спецоперацию по перехвату условной группы боевиков у госграницы.

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Казахстан Армения россия белоруссия таджикистан киргизия вс рф одкб
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