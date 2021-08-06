Военнослужащие из шести стран примут участие в учениях ОДКБ «Нерушимое братство»

Екатеринбург, 6 августа. Учения «Нерушимое братство», которые проводятся в рамках сотрудничества стран ОДКБ, пройдет при участии 800 военнослужащих из шести государств, сообщает пресс-служба ЦВО.

По имеющимся данным, военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана уже провели рекогносцировку места проведения маневров. Также они определили состав сил и средств, которые будут задействованы в тренировочных мероприятиях.

«Всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих», — сказано в информации.

Ранее также сообщалось о завершении активной фазы российско-узбекских военных учений на границе с Афганистаном. По данным Минобороны РФ, на финальном этапе маневров военные отработали спецоперацию по перехвату условной группы боевиков у госграницы.