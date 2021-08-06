США пытаются помешать суду над саудовским разведчиком, чтобы защитить гостайны

Вашингтон, 6 августа. Министерство юстиции США подало ходатайство о вмешательстве в судебное дело против бывшего сотрудника разведки Саудовской Аравии Саада Аль Джабри. По заявлению ведомства, продолжение расследования может привести к раскрытию секретных данных, которые нанесут ущерб национальной безопасности Штатов.

Дело против Аль Джабри было возбуждено в суде штата Массачусетс после подачи иска группы саудовских компаний, принадлежащих суверенному фонду королевства, который возглавляет наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Аналогичное заявление было подано также в суд Канады, где в настоящее время проживает беглый разведчик.

"The prolonged persecution of Dr Aljabri and his family members has now evolved to risk the exposure of classified US counter-terrorism projects"https://t.co/fb3rnrAm88 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 6, 2021

Компании обвиняют Аль Джабри в растрате миллиардов долларов из государственной казны при содействии бывшего наследного принца Мухаммада бин Наифа Аль Сауда. До 2017 года тот являлся главой МВД, но в затем был снят с должности и помещен под домашний арест. Аль Джабри был вынужден бежать из страны, так как подозревался в сборе компромата на принца Мухаммада бин Салмана, включавшем информацию о его личном карательном отряде для устранения конкурентов.

Несколько месяцев назад разведчик подал иск против принца в американский суд, обвинив его в покушении на территории Канады, таможня которой задержала прибывших саудовских наемников. Также он потребовал освободить своих детей, которых после бегства Аль Джабри арестовали власти королевства наряду с несколькими десятками других его родственников. Правительство Саудовской Аравии использует этих людей в качестве инструмента давления на мужчину, принуждая его вернуться на родину.

Министерство юстиции США сообщило, что разведчик представит доказательства, которые подтвердят наличие в деле конфиденциальной информации. Решение по данному иску рассмотрят до конца месяца.

Известно, что Аль Джабри, имевший тесные связи с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов, был главным посредником между саудовскими и западными спецслужбами и внес крупный вклад в борьбу с терроризмом в регионе. Он также обладал обширными сведениями о работе МВД королевства, что после бегства сделало разведчика важной целью для Мухаммада бин Салмана.

Один из близких Аль Джабри опроверг обвинения, выдвинутые саудовскими компаниями, назвав их «слепой местью».

The disappearance of #SaadAlJabri's son #Omar, 21, and daughter #Sarah, 20, kidnapped by the #Saudi regime, was “a hostage situation” in an escalation of tensions between the Crown Prince of Saudi Arabia #MohammedBinSalman #MBS and Aljabri. pic.twitter.com/HBMH0RxktC — World Government (@World_Govern) July 18, 2020

На прошлой неделе группа сенаторов США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом лично содействовать освобождению двух детей Аль Джабри, также упомянув об опасности, которую представляет текущий судебный процесс для интересов США. С требованием отпустить заложников выступила и Human Rights Watch, направив соответствующее заявление саудовским властям.

Руководство королевства регулярно подозревают в похищениях и убийствах диссидентов, правозащитников и журналистов, которые критикуют его политику. Одним из наиболее резонансных дел последних лет стало убийство журналиста Джамаля Хашогги, который пропал после посещения саудовского посольства в Турции. Согласно версии американских властей, там его по приказу принца Мухаммада бин Салмана убили сотрудники спецслужб, попытавшиеся затем избавиться от тела.