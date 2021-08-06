Врачи перечислили травмы, полученные выброшенным из окна ребенком в Москве

Москва, 6 августа. Врачи назвали точный диагноз маленького жителя российской столицы, которого ранее отец выбросил из окна квартиры на пятом этаже.

В частности, у малыша диагностировали кататравму, тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости, закрытый перелом нижней трети бедренной кости со смещением и другие повреждения.

Житель Москвы 4 августа выбросил из окна своей квартиры на пятом этаже трехлетнего сына. В настоящий момент ребенок находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Известно, что мальчик находился под опекой бабушки и жил в ее квартире. В начале августа к ним в гости пришел отец малыша. В ходе конфликта пьяный мужчина выбросил ребенка из окна и попытался скрыться с места преступления. Через некоторое время его задержала полиция и доставила в отдел для дальнейшего разбирательства.