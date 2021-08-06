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Представитель Совфеда негативно оценил введение платы за парковку во дворах

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:21
Экономика
Представитель Совфеда негативно оценил введение платы за парковку во дворах
vk.com  /  Илья Демин

Москва, 6 августа. Мнение о расширении зоны платной парковки высказал Александр Башкин, зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Идея заставить людей платить за парковочное место во дворе жилого дома не поможет решить проблемы городов. Такое мнение Башкин озвучил в беседе с «Радио 1». Он уверен, что такая инициатива может только навредить обществу.

«Проблему с парковками это не решит, потому что даже если начнут взимать плату, машин от этого меньше не станет... и это не добавит нам социальной справедливости. А регулировать надо на основе справедливости», — сказал он.

Башкин ранее комментировал другой аспект транспортной системы, существующей в крупных городах. Он рассказал о необходимости разработки правил, регулирующих езду на электросамокатах.

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