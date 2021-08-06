Разработчик из Марий Эл помог врачам сделать проще вакцинацию от COVID-19

Йошкар-Ола, 6 августа. IT-разработчик Сергей Якунин из Марий Эл предложил идею цифровизации проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, идея родилась сама собой, когда он пошел вакцинироваться от коронавируса и увидел нагрузку, которая лежит на медиках при оформлении документов. Якунин отметил, что в разных документах обычно вводятся одинаковые данные.

Эксперт посовещался с местными врачами и определил два направления цифровизации вакцинации от COVID-19. Он предложил переводить текст методических рекомендаций в максимально удобный вид с «кликабельностью» оглавления, а также быстрой навигацией по документу. Местный житель помог разработать схемы оптимизации подготовки документов врачами и пациентами для процедуры, передает «МедиаПоток». Также был разработан чат-бот «К вакцинации готов!». В нем можно получить необходимую информацию.

Как ранее сообщалось, вакцинация от коронавируса станет обязательной для некоторых жителей Марий Эл. Так в регионе формируется иммунная прослойка к инфекции.