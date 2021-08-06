ВС Афганистана вернули контроль над столицей провинции Джаузджан

Кабул, 6 августа. Афганские военные вернули контроль над столицей северной провинции Джаузджан городом Шиберган, в которую до этого вторглись талибы (запрещено в РФ), сообщает телеканал Tolo News.

Ранее СМИ сообщали, что 6 августа боевики захватили Шиберган. С приходом афганских военнослужащих на окраине города развернулись массовые бои. В результате сражения национальной армии удалось выбить талибов из Шибергана. По данным минобороны Афганистана, боевики движения понесли большие потери в ходе военной спецоперации.

Также сообщалось, что столица Нимроза полностью перешла под контроль талибов без сопротивления. Боевики вошли в город на захваченных БТР и бронированных внедорожниках Humvee, которые оставили американские военные.